100 giorni senza ‘cultura’. Nencini: “Riapriamo Teatri e Musei”

“È tempo di riaprire i luoghi della cultura, dai cinema ai teatri. Si tratta di luoghi sicuri, dove le misure di distanziamento sono state prese da tempo e da tempo gestori e proprietari hanno promosso investimenti per tutelare la salute dei cittadini. Le emozioni fanno bene al cuore”. Così Riccardo Nencini, Presidente commissione istruzione e cultura del Senato.

Sono ormai 100 giorni che non c’è più ‘cultura’- Teatri, cinema, spettacoli dal vivo. Tutti chiusi, bloccati, la cosa peggiore è che sembra non interessare più di tanto, nei DPCM i teatri e i musei si menzionano a malapena, eppure nessun Paese può ripartire senza puntare sul proprio tessuto culturale.