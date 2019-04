15 aprile. L’assalto fascista alla sede dell’Avanti! cento anni dopo

“A Milano il giornale viene assalito e incendiato quattro volte tra il 1919 e il 1922. E ogni volta risorge dalle ceneri: addirittura, nel 1921, per essere trasferito in una nuova, imponente sede. Intorno alle sue rotative e linotypes, ci sono sparatorie, pugnalate, bastonate, scontri tra redattori e fascisti, tra soldati e squadristi, fuoco di mitragliatrici, morti e feriti. I giornalisti, gli impiegati, i tipografi vivono nella tensione e nel pericolo”. É quanto scrive Ugo Intini, direttore dell’Avanti! dal 1981 al 1987, nel suo libro, “La storia dell’Avanti!” in cui ricorda gli odiosi episodi fascisti.

“Nei cassetti – scrive ancora Intini – ci sono le rivoltelle. Il telefono serve anche a chiamare in soccorso i compagni. Tutti gli assalti hanno la stessa storia, gli stessi commenti, la stessa meccanica, le stesse conseguenze: un copione non dissimile da quello, più in generale, della guerra civile. All’indomani degli assalti, il giornale predica prudenza, suggerisce di non cadere nella trappola delle provocazioni. La reazione alla violenza squadrista è infatti esclusivamente politica e propagandistica: imponenti scioperi e cortei di solidarietà. Accompagnati da una sottoscrizione straordinaria a sostegno del giornale per riparare i danni e rilanciarlo. I fasci di combattimento nascono a Milano,nella famosa adunata al circolo industriali di piazza San Sepolcro, il 23 marzo 1919. Quella contro l’Avanti!, tre settimane dopo, è non per caso la prima sortita del fascismo, il suo biglietto da visita”. (Continua a leggere…)

A 100 anni dal primo assalto e dalla distruzione della sede dell’Avanti! da parte delle squadre fasciste, si terrà un incontro (alle ore 16) organizzato dalla Fondazione Anna Kuliscioff, presso il Giardino di Marziale – via Visconti di Modrone – Milano. Di fronte ai giardini di Marziale, nella via che si chiamava ancora San Damiano, al numero civico 16 sorgeva nel 1919 la sede milanese dell’Avanti! che fu assalita e devastata il 15 aprile 1919.

Intervengono Lamberto Bertolè presidente del Consiglio comunale e Ugo Intini, direttore politico dell’Avanti dal 1981 al 1987.

Successivamente, alle ore 17.30 si terrà un Convegno di studio presso l’Archivio di Stato in via Senato, 10 – Milano, al quale daranno il loro saluto Lamberto Bertolè, Presidente del Consiglio Comunale di Milano, Annalisa Rossi Soprintendente – Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, Benedetto Luigi Compagnoni direttore dell’Archivio di Stato, Walter Galbusera presidente della Fondazione Kuliscioff. Interverranno Giulia Albanese Università degli Studi di Padova, Massimo Baioni Università degli Studi di Milano, Mauro Canali Università di Camerino, Ada Gigli Marchetti Istituto lombardo di storia contemporanea.