200 anni fa inizia a Nola il Risorgimento italiano

Nella notte fra il 1° e il 2 luglio 1820 partì da Nola il moto rivoluzionario teso ad

ottenere la Costituzione e ad instaurare un regime liberale: è considerato l’inizio

del Risorgimento italiano.

Le premesse di tale evento sono da ricercare nella diffusione degli ideali della

Rivoluzione francese, anche con le conquiste delle armate della Repubblica e di

Napoleone. Il meridione d’Italia era stato segnato dalla breve esperienza della

Repubblica Partenopea, o Napoletana, del 1799, ideata e guidata da alcune delle

menti più lucide di quel periodo: Eleonora Fonseca Pimentel, Francesco Mario

Pagano e tanti altri, tra i quali il rettore del Seminario Vescovile di Nola Ignazio

Falconieri e il giovane pensatore politico Vincenzio Russo, già allievo dello stesso

Seminario e originario di Palma Campania, presso Nola, autore di saggi in cui

auspicava una repubblica egualitaria dei “contadini filosofi”, quasi un socialismo

ecologico ante litteram. Altri nolani, per nascita o per studi seguiti presso il liceo

del Seminario, protagonisti di quella gloriosa e tragica esperienza, terminata con il

massacro di un’intera classe dirigente voluto dal Re Borbone Ferdinando IV, del

quale rimasero vittime anche Falconieri e Russo, furono Giovanni Jatta,

condannato a 10 anni di “esportazione”; Antonio Napolitani, poi esule in Francia;

Luigi Arcovito, poi ufficiale napoleonico e murattiano; Girolamo Arcovito,

condannato a morte ma salvato dall’indulto; Antonio Mercogliano, medico,

esiliato in Toscana.

I sopravvissuti al massacro del 1799 ebbero modo di farsi luce

nell’amministrazione e nell’esercito del Regno di Napoli, tolto ai Borboni nel 1806

e affidato prima a Giuseppe Bonaparte e poi a Gioacchino Murat, durante il

cosiddetto “decennio francese” (1806-1815) in cui, a detta dello storico

napoletano Giuseppe Galasso, fu fatto molto di più per il miglioramento dello

Stato e della società che non nei 116 anni di dominio dei Borboni. Murat fu

anch’egli un precursore del Risorgimento, dell’ideale di un’Italia unita e

indipendente, guidando il suo esercito contro le truppe austriache per liberare

anche il Nord Italia, conquistando Bologna, lanciando il famoso Proclama di

Rimini per un’Italia unita, libera e costituzionale, ma venendo poi sconfitto e

costretto a capitolare il 20 maggio 1815. Un suo ultimo tentativo di riconquistare

il Regno naufragò a Pizzo Calabro, dove venne fucilato il 13 ottobre 1815: il

temerario generale, artefice con le cariche di cavalleria, che guidava

personalmente, di molte delle vittorie di Napoleone, morì dando egli stesso il

comando al plotone di esecuzione: “Risparmiate il viso. Mirate al cuore. Fuoco!”.

Il decennio francese aveva lasciato in eredità le idee liberali e le società segrete, in

particolare la Carboneria.

Entrata nel meridione d’Italia durante il regno di Murat,

con lo scopo di ottenere ordinamenti rappresentativi, continuò ad operare dopo la

restaurazione borbonica. Essa aveva attecchito soprattutto presso la borghesia

provinciale, che aspirava ad una autonomia amministrativa che sottraesse

province e comuni alla burocrazia centralistica, e a un ordinamento costituzionale

che rendesse possibile una politica finanziaria maggiormente rispettosa degli

interessi dei proprietari, e nelle forze armate, fra ufficiali e sottufficiali,

prevalentemente formatisi nel decennio francese, insidiati nella loro posizione dai

legittimisti. In altre parti d’Italia cii furono tentativi di insurrezione promossi dalla

Carboneria, ma non ebbero esiti eclatanti, come quello di Macerata del 24 giugno

1817, facilmente e rapidamente represso dalle truppe pontificie. I capi carbonari

del Sud Italia tennero un convegno segreto, sempre nel 1817, nel suggestivo

scenario delle rovine di Pompei, e nel dicembre di quell’anno furono diffusi dai

carbonari manifesti che chiedevano la Costituzione spagnola del 1812.

Gli eventi spagnoli, con il pronuciamiento (dichiarazione) di Cadice delle truppe

che sarebbero dovute partire per reprimere le rivolte delle colonie in America

latina il 1° gennaio 1820, che determinò la concessione della Costituzione da parte

del Re Ferdinando VII e l’inizio del cosiddetto Trienio liberal,, ebbero una

notevole eco nel Regno di Napoli, nelle logge carbonare e negli ambienti liberali.

Dato il ruolo fondamentale delle forze armate in Spagna, la Carboneria intensificò

la propaganda tra i militari, tra i quali, comunque, era presente anche una

componente più moderata, non carbonara ma di idee murattiane, che faceva capo

al generale Guglielmo Pepe. Piani e preparativi di insurrezione si susseguirono

nella primavera. A Nola era particolarmente attiva la Carboneria, di cui era

animatore soprattutto il religioso nolano (abate) Lugi Minichini. Già coinvolto in

una cospirazione anglo-borbonica contro Murat nel 1809 (la Carboneria in quegli

anni fu prevalentemente antifrancese) ed esiliato per due anni in Inghilterra, dove

forse fu affiliato alla Massoneria, rientrato in patria e, dal 1818, a Nola, svolse una

intensa attività di propaganda carbonara, con l’aiuto di Antonio Montano, ex

ufficiale murattiano e gestore di un caffè, ritrovo dei carbonari nolani. Fu

pianificata l’insurrezione dei militari del Reggimento di cavalleria Real Borbone,

acquartierato nel Palazzo Orsini, attuale sede del Tribunale di Nola, programmata

per la notte fra il 1° e il 2 luglio, giorno in cui si ricorda San Teobaldo di Provins,

patrono dei carbonari. Le truppe che insorsero, 150 uomini, furono guidate dal

tenente Michele Morelli, calabrese, e dal sottotenente Giuseppe Silvati,

napoletano.

Ad essi si unirono gli insorti civili, guidati dal Minichini, con

“occhiali e abito talare, armato di schioppo, montante un cavallo bianco della

scuderia del quartiere”; egli si diresse inizialmente verso zone in cui era più forte

la presenza carbonara, per fare proselitismo tra i contadini, mentre Morelli e

Silvati, carbonari ma anche murattiani e vicini al generale Pepe, decisero di

raggiungere le truppe a lui fedeli ad Avellino. Raggiunta Avellino, gli insorti

proclamarono la costituzione spagnola e passarono il comando al colonnello De

Concilij, capo di stato maggiore di Pepe. La rivolta si estese a Salerno e a Napoli e

il 6 luglio 1820 il re Ferdinando I fu costretto a promettere formalmente la

Costituzione, nominando Vicario del Regno il figlio Francesco, che la concesse la

sera stessa, chiamando al governo, il 9 luglio, esponenti del decennio francese

quali Giuseppe Zurlo e Francesco Ricciardi. A richiedere la Costituzione, assieme

a Morelli, De Concilij e Minichini, si recò anche il generale nolano Antonio

Napolitani, mentre all’insurrezione avevano partecipato anche i citati fratelli

Arcovito, Jatta con suo fratello Giulio e i fratelli del Minichini, Vincenzo e

Raffaele.

Alla fine di agosto fu eletto il Parlamento, con votazione di triplice grado, secondo

il modello della Costituzione spagnola, a suffragio universale (che nel Regno

d’Italia fu raggiunto poi solo nel 1913). In Sicilia scoppiarono insurrezioni per

l’autonomia, ci fu l’intervento militare per reprimerli e, alla fine, si raggiunse un

accordo.

Il Parlamento si riunì il 1° ottobre 1820: da Nola e dal nolano furono eletti i

deputati Girolamo Arcovito, Mariano Semmola di Brusciano, Carlo De Filippis e

Antonio Mercogliano.

Il Parlamento ebbe poco tempo per discutere dei vari problemi, quali quello delle

compensazioni per la fine del regime degli usi civici, in conseguenza

dell’eversione della feudalità sancita durante il decennio francese. Si approvò una

legge sull’amministrazione civile e, nel febbraio del 1821, si tennero le elezioni

comunali. Furono stabilite la libertà di stampa e la libertà di culto.

Il successo dell’insurrezione nolana del 1820 destò grande preoccupazione fra le

potenze della Santa Alleanza, in particolare l’Austria, che vedeva messo in

pericolo il suo regime illiberale nei suoi vasti domini italiani. Nell’ambito

dell’azione diplomatica tesa a far accettare il nuovo regime costituzionale in

Europa, fu affidata un’importante missione al principe Fabio Albertini di Cimitile

(paese nelle immediate vicinanze di Nola), incaricato di rappresentare le istanze

del nuovo governo presso la Corte dello Zar e quella di Vienna. L’Albertini, un

moderato non liberale, sembrava l’uomo adatto a mediare con i regimi assolutisti e

con i conservatori inglesi: ebbe colloqui con i Ministri degli Affari Esteri

Castlereagh a Londra e Metternich in Austria, purtroppo senza successo.

Nel frattempo il Re Ferdinando, nonostante la parola data (che non era nuovo a

tradire, come dimostravano già i tragici fatti del 1799), facendosi autorizzare dal

Parlamento la partecipazione al congresso di Lubiana, in cui si decideva la linea

della Santa Alleanza sulla questione delle Due Sicilie, anziché chiedere il

riconoscimento del legittimo regime costituzionale, come da mandato conferitogli,

chiese l’intervento armato dell’Austria per ripristinare l’assolutismo. I legittimi

Governo e Parlamento di Napoli decisero di resistere, ma l’esercito, guidato da

Guglielmo Pepe, fu sconfitto nella battaglia di Antrodoco, presso Rieti, il 7 marzo

1821 e il 23 marzo le truppe austriache entrarono a Napoli: era la quarta volta in

meno di un secolo che le truppe straniere imponevano il potere assoluto borbonico

nel meridione d’Italia (prima era accaduto nel 1734, nel 1799 e nel 1815). La

consueta ferocia borbonica colpì i protagonisti del moto costituzionale: Morelli e

Silvati furono impiccati; Morelli, prima di salire sul patibolo, rifiutò i conforti

religiosi, dichiarando che “voleva andare all’inferno per vedere il re com’era

ricevuto”; furono emesse altre condanne a morte, al carcere e molti furono

costretti all’esilio, come Luigi Minichini, condannato a morte, che si recò prima in

Spagna, partecipando alla difesa di quel regime costituzionale, alla fine anch’esso

represso dalla Santa Alleanza nel 1823, e poi in Inghilterra e negli Stati Uniti,

convertendosi al protestantesimo, o Fabio Albertini di Cimitile che, nonostante

fosse un moderato e non avesse partecipato ai moti, ma solo a una missione

diplomatica, rifiutò di continuare a servire il re spergiuro e andò in esilio in

Inghilterra, dove ebbe modo anche di frequentare Ugo Foscolo, di cui organizzò i

funerali.

I moti del 1820 si erano estesi anche all’Italia settentrionale, dove pure non ebbero

successo, ma le insurrezioni continuarono incessantemente fino al 1860, quando il

regime borbonico fu abbattuto dall’Esercito meridionale (composto in

maggioranza da volontari meridionali) guidato da Garibaldi. Anche in

quell’occasione, come già nei moti precedenti e nelle campagne del 1848-1849 nel

Nord, molti nolani (intesi come originari di Nola e del suo Distretto) si misero in

luce, come Antonio Ciccone, poi deputato e Ministro. Lo stesso Generale ricordò

nelle sue memorie il contributo decisivo dei nolani nella vittoria sul Volturno:

“Parlando di Guardia Nazionale, mi sento in dovere di menzionare (…) quelle di

Salerno e di Nola, che mandarono i loro contingenti mobilizzati ad accrescere

l’esercito, assai decimato dalle battaglie e dalle febbri intermittenti”. Si trattava di

440 uomini, guidati da Mariano Sorice.

Il 1820 rappresentò la continuazione ideale di una tradizione di lotte per la libertà

che a Nola aveva avuto i suoi prodromi nel martire protestante Pomponio Algerio

nel XVI secolo e nella prominente figura di Giordano Bruno, non a caso adottato

dai rivoluzionari risorgimentali e dai loro continuatori laici quale simbolo della

libertà di pensiero, e allo stesso tempo, dopo la restaurazione del 1815, fu il primo

evento rivoluzionario in Italia per la costituzione e la libertà, il primo atto del

Risorgimento.

Antonio Trinchese