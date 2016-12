In questi ultimi giorni dell'anno, contrassegnati dalle immancabili luci colorate e dal consueto scambio di regali, entrando in una piccola ed accogliente libreria di Firenze - nella elegante Via Maggio ...

Gentile Direttore Mauro Del Bue, il nostro Paese non finisce mai di stupire. Quando si riteneva che la politica nazionale si stava avviando a realizzare tempestivamente le riforme,quanto mai indispensabili per rimodernare ...

Non stupisce, come ha giustamente ricordato il presidente della commissione Esteri del Senato Pierferdinando Casini, che si sviluppi una nuova offensiva terroristica in Europa proprio ...

Bruno Degasperi

Il Psi e il 2017,

sia l’anno del lavoro

Pubblicato il 22-12-2016

Ho la convinzione che il dato più rilevante relativo alla sconfitta del SI’ al referendum costituzionale sia la prevalenza dei NO tra i giovani. Proprio quella fascia di elettorato a cui Renzi ha sempre dedicato grande energia mediatica. Sarebbe davvero riduttivo e sbagliato liquidare tutto con l’etichetta del “populismo”. Siamo di fronte ad una crisi profonda, che investe soprattutto le nuove generazioni: pochi di noi credo possono dire di non avere in famiglia un figlio, un nipote, un familiare alle prese con la disoccupazione o con la precarietà dell’impiego. Una crisi economica che si affianca e si irrobustisce grazie ad una crisi anche culturale e morale.

L’INPS ha pubblicato pochi giorni fa, il 19.12.2016, i dati dell’osservatorio sul precariato, relativi al periodo gennaio-ottobre, nei quali appare con tutta evidenza come gli effetti della decontribuzione siano svaniti, se solo si pensa che nei primi 10 mesi dell’anno 2016 le assunzioni a tempo indeterminato si sono ridotte non solo rispetto al medesimo periodo del 2015 (giustificato dal fatto che nel 2015 vigeva un esonero triennale pari a 8.060 euro l’anno), ma anche rispetto ai primi 10 mesi del 2014 nel quale non era previsto alcun incentivo. Il gap negativo tra le assunzioni del 2016 e quelle del 2014 è di 63mila assunzioni a tempo indeterminato in meno.

Servirebbero interventi strutturali e risorse per agire su alcuni fronti: la riduzione del costo del lavoro; l’allineamento della formazione scolastica con le richieste produttive nazionali ed internazionali; la promozione di politiche attive del lavoro che si avvicinino a quelle vigenti nei paesi del Nord Europa.

Non mi pare che il Governo, purtroppo, abbia queste priorità. Per questo auspico che il PSI faccia del 2017, per la sua attività politica, l’anno del lavoro. Rimango convinto che il Partito Socialista abbia ancora molto da dire. Ricordiamoci che di tattica si sopravvive ma di mancanza di strategia si muore: il mio auspicio è che il PSI torni a parlare con determinazione di lavoro, di istruzione, di inclusione sociale. Questo hanno sempre fatto i Socialisti Italiani e questo sono chiamati a fare nella ricomposizione del quadro politico.

Vicesegretario PSI Trentino