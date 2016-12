Gentile Direttore Mauro Del Bue, il nostro Paese non finisce mai di stupire. Quando si riteneva che la politica nazionale si stava avviando a realizzare tempestivamente le riforme,quanto mai indispensabili per rimodernare ...

Mi permetto di esprimere qualche riflessione (mi auguro non banale, schematica o riduttiva) rispetto ad un tema sempre molto attuale ed impellente, che rischia di scadere in una semplificazione sommaria, ...

Ringraziamenti famiglia Giuseppe Spiridigliozzi

Pubblicato il 30-12-2016

“Vogliamo ringraziare sentitamente tutti coloro che in questi giorni di grande dolore hanno voluto rivolgere un pensiero al ricordo del nostro caro Pino. Innumerevoli sono state le dimostrazioni di cordoglio, pubbliche e private, giunte da tutta Italia da parte delle Istituzioni e delle tantissime persone che nella vita hanno incrociato la sua strada, conservando il ricordo di una persona integra, coerente, schietta e generosa.

L’affetto e la stima dimostrati in questi giorni sono la prova di un’esistenza ricca e vissuta pienamente fino alla fine, in mezzo alle persone, per le strade della sua amata Cassino, prestando sempre attenzione ai problemi grandi e piccoli di cui veniva a conoscenza e cercando, nel suo, di farsi sempre parte attiva per migliorarne le condizioni.

Se lui avesse potuto vedere tutte queste manifestazioni di affetto, ne sarebbe stato estremamente felice.

Le offerte ricevute sono state devolute all’Associazione Italiana per la ricerca sul cancro-AIRC.”

Cordialmente.

Famiglia Spiridigliozzi – Lena