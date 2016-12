In questi ultimi giorni dell'anno, contrassegnati dalle immancabili luci colorate e dal consueto scambio di regali, entrando in una piccola ed accogliente libreria di Firenze - nella elegante Via Maggio ...

Scrive Luciano Masolini:

Aiutare l’Avanti! in tutti

i modi possibili

Pubblicato il 14-12-2016

Il carissimo compagno Nicola Olanda – a cui auspico davvero ogni bene – in un suo recente articolo scritto su queste stesse colonne Difendiamo, rilanciamo e sosteniamo la voce dei socialisti”, ci ha giustamente ricordato con la sua solita stimolante passione quanto sia utile e assai prezioso avere quotidianamente con noi un giornale come l’Avanti!.

“Se pur on line – egli ha detto – è come aver ritrovato una casa socialista”. Ha ragione, perfettamente ragione. Per questo sottoscrivo molto volentieri il suo appello a favore della piccola testata socialista, quella che ha definito essere una “tribuna”. Una tribuna nella quale si può liberamente discutere e confrontarci: un luogo, insomma, molto costruttivo, da tenere di conto e, proprio per questo, anche tutto da salvaguardare. In anni ormai moto lontani esisteva un’associazione che si chiamava “Amici dell’Avanti!”. Ne fu presidente onorario (un conferimento più che indovinato) il compagno Gustavo Sacerdote (1867-1948), giornalista, traduttore e pure scrittore. Tale associazione risorse a fine anni Settanta con il medesimo intento di dare proprio un aiuto all’Avanti! ed anche alla stampa socialista in generale, che in quel periodo era molto abbondante. Oggi viviamo in un’altra epoca e in tutt’altro contesto. Ma il socialismo, proseguendo nella sua enorme storia, per quanto indebolito fortunatamente non si è ancora arreso. L’Avanti! ne è una concretissima testimonianza. Vale, quindi, la pena di aiutarlo veramente e in tutti i modi possibili questo storico quotidiano.

Magari riscoprendo proprio quei vecchi “Amici dell’Avanti!”. E ritornare – anche se in mancanza di una vera associazione – ad essere proprio come loro, recuperando cioè quell’obiettivo che era alla base della loro meritevole associazione. Intanto, a Nicola Olanda, all’Avanti! e a tutti i cari compagni, faccio i migliori Auguri per un sereno Natale e per un Buon 2017!