UCCISO IL KILLER

DI BERLINO

Pubblicato il 23-12-2016

La Polizia italiana ha ucciso l’uomo ricercato per la strage di Berlino, appena arrivato dal treno in Francia a Milano. L’uomo morto nel conflitto a fuoco con la Polizia durante un normale controllo stradale in piazza I Maggio a Sesto S.Giovanni, è Anis Amri, l’attentatore di Berlino. Quando l’hanno fermato ha urlato “Allah Akbar” poi ha sparato contro gli agenti: ne ha colpito uno alla spalla. Loro hanno risposto: lui è morto sul colpo.

L’hanno identificato dalle impronte digitali e dalla misura del volto. Si tratta di lui “senza ombra di dubbio”, lo dice il ministro dell’Interno Marco Minniti. Si attendono ulteriori indagini: “La cosa può portare anche a sviluppi futuri” aggiunge, infatti, il ministro.

Dagli accertamenti dalla Digos, coordinati dal capo dell’antiterrorismo milanese Alberto Nobili, Anis Amri, il killer di Berlino, è arrivato in Italia dalla Francia, in particolare da Chambery, in Savoia, da dove ha raggiunto Torino. Dal capoluogo piemontese ha preso poi un treno per Milano dove è arrivato attorno all’una di notte. Infine dalla Stazione Centrale si è spostato a Sesto san Giovanni dove attorno alle 4 ha incrociato i due agenti della volante che poi, durante una sparatoria, lo hanno ucciso. Il riconoscimento del cadavere è avvenuto grazie ai dati della misura del volto e al successivo rilievo delle impronte digitali. In tasca aveva alcuni biglietti delle ferrovie francesi, che hanno consentito di ricostruire il tragitto che aveva compiuto.

Un rigaziamento alle forze dell’ordine è arrivato dal presidnete del Consiglio Paolo Gentiloni che ha anche parlato di “attenzione massima e di minacce non sottovalutate”. “Per l’operazione di stanotte – ha aggiunto – voglio ringraziare polizia, Carabinieri, finanza, forze armate, intelligence, cioè gli uomini e le donne dei nostri apparati di sicurezza impegnati in queste ore e di cui l’Italia e’ davvero fiera. Una gratitudine speciale va al giovane agente in prova rimasto ferito e al suo collega, agenti che hanno mostrato coraggio e capacità professionali notevoli”.