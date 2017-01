2017: tutto ruota intorno

alla legge elettorale

Il discorso di fine anno del presidente Mattarella ha offerto alcuni spunti sul modo in cui il capo dello stato intende affrontare il 2017. In primis, è sembrato chiarissimo che il senso di responsabilità del parlamento verrà misurato sulla capacità di riformare la legge elettorale: solo dopo che verrà varata il presidente sarà disponibile a sciogliere le camere e a indire le nuove elezioni, per non far ripiombare il paese nella palude dell’ingovernabilità. E qui cominciano i problemi. La legge elettorale, infatti, rappresenta le regole del gioco della nostra democrazia e sulla base delle scelte fatte si potrebbe dare un’impronta nuova al funzionamento della repubblica. Cosa succederà allora nel 2017? Partendo dalla premessa che una legge elettorale perfetta non esiste, e che per tutte ci sono indicazioni e controindicazioni, credo che, come prima cosa, si punterà al superamento dell’Italicum. Troppo renziana questa legge per pensare a un parlamento poco renziano che la confermi. Forse addirittura troppo pensata per un Pd forte, cosa che, oggi, non è più. Pare improbabile anche adottare lo stesso modello per il Senato salvato in corner dal voto referendario. Eppure, secondo la mia opinione, l’Italicum, con alcuni accorgimenti, potrebbe essere una buona legge. La conferma del doppio turno, che garantisce la certezza del vincitore, magari abbinata all’abolizione dei capilista bloccati o con un meccanismo di collegio uninominale, trasformerebbe la legge in uno strumento chiarissimo e decisivo. Ma questo sembra un sogno da fantapolitica. Il segretario del Partito Democratico ha rilanciato, nel corso dell’ultima direzione nazionale, puntando sul “Mattarellum”, sistema in vigore fino al 2006. Ma il Mattarellum non è mai stato amato da Berlusconi, spesso vittima delle deboli candidature nei collegi uninominali. Il Mattarellum, inoltre, pareva pensato per un classico sistema bipolare, cosa che oggi, a fronte di una tripolarizzazione della politica, pare ipotesi lontana dalla realtà. Non va inoltre dimenticata una controindicazione sperimentata in più frangenti: il potere di ricatto dei piccoli partiti all’interno delle coalizioni. Lo stesso ritorno al proporzionale, che forse rispecchierebbe la grande frantumazione politica oggi esistente, non potrebbe garantire la governabilità, neanche se mitigato da un premio di maggioranza o da altri correttivi. La partita, quindi, pare davvero molto complessa, ma resta decisiva. Sarà senz’altro la sfida più importante che si troveranno di fronte i parlamentari italiani e i partiti. L’ultima, forse, per tentare di riacquistare, in vista del voto, un briciolo di quella credibilità che pare ormai perduta.

Leonardo Raito