Aumenta il potere d’acquisto delle famiglie

Pubblicato il 05-01-2017

Oggi l’Istat comunica l’aspetto positivo della deflazione: l’aumento del potere d’acquisto delle famiglie. Il reddito reale delle famiglie è aumentato nel terzo trimestre del 2016 dello 0,1% sul trimestre precedente e dell’1,8% su base annua. In termini tendenziali il reddito disponibile delle famiglie aumenterebbe dell’1,9%.

Rispetto al trimestre precedente, il reddito disponibile è aumentato dello 0,2% ed i consumi sono cresciuti dello 0,3%. Nello stesso periodo, la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici ha raggiunto il 9,3%. Rispetto allo stesso periodo del 2015, la crescita è stata dello 0,6%.

La pressione fiscale continua a restare molto alta, al 40,8% anche se diminuita dello 0,2% rispetto allo stesso periodo del 2015.

Il rapporto deficit/Pil, pari al 2,1%, è in lieve peggioramento, dello 0,1% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. L’indebitamento netto della PA nei primi tre trimestri del 2016 si è fermato al 2,3% del PIL significando un calo dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2015.

La quota di profitto delle società non finanziarie è rimasta invariata rispetto all’anno precedente con il 41,7%. Il tasso di investimento è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente attestandosi al 19,4%. Per gli investimenti fissi lordi, si segnala una crescita del 2,2% in termini congiunturali e del 3,8% in termini tendenziali.

I deboli segnali positivi fanno accendere qualche speranza per un prossimo superamento della crisi economica. I dati sono ancora molto marginali e si possono paragonare allo stato di salute dell’ammalato che non peggiora ma che non è ancora guarito, però forse sta migliorando.

Salvatore Rondello