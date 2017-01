La storia dell’uomo è sembrata essere la storia di continui progressi e continui miglioramenti, una costante tendenza al futuro che ha caratterizzato l’umanità in uno sforzo di superamenti di secoli ...

La commissione Parlamentare d'inchiesta "MPS" per prendere la navigazione avrà bisogno di tempo, molto tempo. Intanto ci sono fughe solitarie verso l'isola più inaccessibile: la ...

Conclusa la segreteria eletta a Venezia. Approvato il tesseramento 2016 col solo voto contrario di Roberto Biscardini. Come si possa partecipare a un congresso dopo ...

Il PSI ha avviato una raccolta solidale di indumenti per i senzatetto e i clochard nei giorni in cui l'Italia è colpita da un'ondata di gelo intensa.

Bobo Craxi: “Dal ministro Alfano un nobile gesto politico”

Pubblicato il 19-01-2017

“Il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, unendosi a noi e ad amici e compagni convenuti nel raccoglimento per l’anniversario della scomparsa di mio padre Bettino, compie un gesto politico nobile, di cui non posso che essergli grato”.

E’ quanto afferma Bobo Craxi, durante la cerimonia di commemorazione del 17esimo anniversario dalla scomparsa di Bettino Craxi, presso la chiesa cattolica di Hammamet in Tunisia.

“Questo atto – afferma il figlio del leader socialista – s’iscrive fra i ‘passi’ che, doverosamente e da tempo, sono stati compiuti: ricordo il messaggio del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione del decennale, nella direzione di un oggettivo revisionismo della Storia più recente del nostro Paese sapendo riconoscere, nella giusta dose”, sottolinea Bobo Craxi, “meriti e demeriti di una classe politica che guidò il Paese in frangenti interni e internazionali assai difficili. Anche i nuovi rapporti italiani nel Mediterraneo prendono le mosse dalla sapiente politica dell’epoca, di cui certamente – conclude – Bettino Craxi fu protagonista”.

Hammamet (Tunisia), 19 gennaio 2017