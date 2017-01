Negli ultimi anni in Europa e soprattutto in Italia il tema della sicurezza è stato sempre un cavallo di battaglia della destra (in modo particolare della destra cosiddetta “identitaria”) che ...

Lascia Farage per approdare all'Alde, fa un referendum tra gli iscritti e partecipano, dicono, in quarantamila. Oltre il 70 per cento gli dice si e ...

Il PSI ha avviato una raccolta solidale di indumenti per i senzatetto e i clochard nei giorni in cui l'Italia è colpita da un'ondata di gelo intensa.

Bobo Craxi: Veniamo da

un ventennio sciagurato

Pubblicato il 18-01-2017

“Quello di vent’anni fa fu un cambiamento violento, operato per ragioni politiche”. Così Bobo Craxi ricordando il 17esimo anniversario della scomparsa del padre Bettino, che si celebrerà domani con una commemorazione presso chiesa cattolica di Hammamet (Tunisia) alla presenza del ministro degli Affari Esteri, Angelino Alfano.

“Per dirla con Bauman”, afferma il figlio del leader socialista, “oggi la società politica italiana é divenuta ‘liquida’, quindi più fragile, esposta a molti rischi. Come ogni anno”, aggiunge Bobo Craxi, “la Fondazione animata da mia sorella Stefania ha organizzato una cerimonia ad Hammamet e, lungo tutto il corso del mese di gennaio, parteciperò a diverse manifestazioni commemorative. Gli anni passano, ma quando apro il registro delle firme che abbiamo posto nel piccolo cimitero cristiano di Hammamet rimango sempre impressionato dal numero di italiani che lasciano una firma, un messaggio, un ricordo. So quanto ha fatto mio padre per il nostro Paese e anche come é stato trattato. Ma è una storia”, conclude, “che continua a vivere giorno dopo giorno: lui parla e, come diceva, continuerà a parlare”.