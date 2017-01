Non ne posso più di sentenze pronunciate da persone, che confondono la politica con il gioco del calcio. Le più frequenti sono: 1) Non se ne può più di questa ...

Gentile Direttore Mauro Del Bue, Seguendo attraverso la stampa,la radio e la TV i commenti di alcuni giornalisti in merito all'uscita dalla Comunità Europea della Gran Bretagna che secondo loro, non ...

La responsabilità come sappiamo tutti, è un atteggiamento al quale veniamo chiamati come cittadini e cittadine, in ogni ruolo e a tutti i livelli, famigliari, sociali, informativi e istituzionali. A ...

Ho chiesto a Repubblica diritto di replica per le inesattezze riportate in un articolo che ci riguarda. Non mi è stato accordato. Solo leggere correzioni. ...

Il PSI ha avviato una raccolta solidale di indumenti per i senzatetto e i clochard nei giorni in cui l'Italia è colpita da un'ondata di gelo intensa.

Con il nuovo anno, un nuovo Avanti!

Pubblicato il 10-01-2017

Uno spazio più ampio per le realtà regionali, contributi più frequenti da parte di vecchi e giovani dirigenti del partito, apertura al mondo accademico e alla società civile.

Daremo una voce più alta ai problemi dei territori e alle soluzioni che proponiamo proprio perché siamo avvantaggiati dalla presenza di decine e decine di amministratori (nella recentissima elezione delle province – una ventina – abbiamo eletto nostri rappresentanti almeno nella metà degli organismi).

Sono segni di vitalità che vanno valorizzati. Infine, tieni conto di una evidenza: capita spesso che l’unico modo per il partito di far sentire la sua voce sia proprio il nostro giornale. A parte le agenzie di stampa, è attraverso l’Avanti! che rendiamo note le posizioni del partito nella discussione parlamentare, al governo, nel dibattito tra i partiti. È una ragione in più per leggerlo ogni giorno. È storia, è futuro.

Riccardo Nencini