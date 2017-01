Venerdì 13 gennaio 2017 alle 17 presso la biblioteca della Fondazione Museo storico del Trentino in via Torre d’Augusto a Trento verrà presentato il libro ...

Gentile Direttore Mauro Del Bue, Seguendo attraverso la stampa,la radio e la TV i commenti di alcuni giornalisti in merito all'uscita dalla Comunità Europea della Gran Bretagna che secondo loro, non ...

La responsabilità come sappiamo tutti, è un atteggiamento al quale veniamo chiamati come cittadini e cittadine, in ogni ruolo e a tutti i livelli, famigliari, sociali, informativi e istituzionali. A ...

La proposta di legge per esentare dalla privacy i grandi debitori delle banche che vengono finanziate dallo Stato, è un triplo salto mortale per meravigliare ...

Lascia Farage per approdare all'Alde, fa un referendum tra gli iscritti e partecipano, dicono, in quarantamila. Oltre il 70 per cento gli dice si e ...

Il PSI ha avviato una raccolta solidale di indumenti per i senzatetto e i clochard nei giorni in cui l'Italia è colpita da un'ondata di gelo intensa.

Gli Usa si preparano ad abrogare l’Obamacare

Pubblicato il 12-01-2017

Donald Trump si è insediato e già parte lo smantellamento di una delle iniziative più importanti del Presidente democratico uscente, l’Obamacare: il programma di assicurazione sanitaria a firma del presidente Barack Obama.

Tutto parte dal Senato dove questa notte i senatori repubblicani hanno votato a favore dell’istituzione di Commissioni del Congresso incaricate di preparare la legislazione per revocare la normativa promulgata nel 2010.

Il voto è passato per poco 51-48. La risoluzione «Repeal Resolution» passa ora alla Camera dei Rappresentanti e prevede di votarla questa settimana. La rottamazione dell’Obamacare è una priorità assoluta per le maggioranze repubblicane per entrambe le camere e per il presidente eletto Donald Trump.

Ora a rischiare sono 20 milioni di americani che usufruivano dell’assicurazione sanitaria statale, l’Obamacare era stato un vero successo, tanto da essere rivendicato dallo stesso presidente anche nel suo discorso di commiato.

Nonostante la revoca resta una delle priorità del presidente eletto Donald Trump, nei giorni scorsi alcuni repubblicani hanno espresso preoccupazione per l’attuale strategia del partito di votare per l’abrogazione senza avere un piano di sostituzione. Tanto che a schernirli ci ha pensato proprio il noto senatore del Vermount, Bernie Sanders, che ha fatto notare come nonostante la fretta per smantellare l’assicurazione sanitaria a firma di Obama non hanno nessuna idea di come portare avanti un progetto sostitutivo.