DEBITO SENZA FINE

Pubblicato il 13-01-2017

Non smette di salire il debito pubblico italiano. Il dato di novembre, infatti, indica un debito delle amministrazioni pubbliche pari a 2.229,4 miliardi di euro, quindi in aumento di 5,6 miliardi rispetto al mese precedente. Bankitalia ha spiegato che l’incremento è dovuto al fabbisogno mensile delle amministrazioni pubbliche per 7,1 miliardi, parzialmente compensato dalla diminuzione delle disponibilità liquide del Tesoro per 1,6 miliardi.

Considerando i primi undici mesi del 2016, il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 56,7 miliardi. L’incremento riflette il fabbisogno di 52,4 miliardi e l’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro per 10,4 miliardi. In senso opposto ha operato, per 6 miliardi, l’effetto complessivo degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione del tasso di cambio.

Per quanto riguarda le entrate tributarie a novembre hanno registrato una flessione a 33,8 miliardi dai 34,6 miliardi nello stesso mese del 2015. Nei primi undici mesi del 2016 il dato è però risultato in crescita su base annua del 4,3% a 368,4 miliardi. In ogni caso, al netto di alcune disomogeneità contabili e temporali, riguardanti principalmente l’iva, le ritenute Irpef e l’imposta di bollo virtuale, si può stimare che la dinamica sia stata più contenuta.

Infine, a ottobre, l’ultimo dato disponibile, su un debito pubblico pari a 2.223 miliardi la quota in mano all’estero, ovvero ai soggetti non residenti, è risultata pari a 737,8 miliardi. Sulla quota di debito in mano estera 689,9 miliardi sono rappresentati da titoli pubblici, in aumento di quasi 2 miliardi rispetto al mese di ottobre.

Dal febbraio 2014 ad oggi il debito è salito di 122,243 mld in 33 mesi, al ritmo di 3,71 mldi di euro al mese. Nel 2017 l’Italia si aggiudica il triste primato nella classifica del debito pubblico tra i paesi dell’area euro. L’Ufficio parlamentare di bilancio, nel focus che propone un confronto tra gli obiettivi di finanza pubblica riportati nei documenti programmatici di bilancio dei 18 paesi, ricorda infatti che la Grecia è esclusa della lista, essendo soggetta al programma di aggiustamento. Dalle tabelle contenute nel rapporto si evince, inoltre, che il 2017 sarà il terzo anno consecutivo in cui l’Italia si aggiudica il primo posto. Nel 2017, rileva intanto l’autorità indipendente, la ripresa economica dell’area euro ”è destinata a restare debole e che la fase ciclica avrà ancora un accento negativo”. Dall’analisi emerge che ”nessuno dei 18 paesi presenta rischi di grave non conformità al Patto di stabilità e crescita”. Tuttavia per otto paesi, tra cui l’Italia, secondo la commissione la conformità ”è a rischio”.