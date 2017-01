Nell'ottobre del 2008 ho cominciato questa odissea perché pensavo fosse una buona idea far conoscere agli adolescenti tante storie italiane così importanti (note o meno note) come quella di Ilaria ...

Lascia Farage per approdare all'Alde, fa un referendum tra gli iscritti e partecipano, dicono, in quarantamila. Oltre il 70 per cento gli dice si e ...

So bene che quel che ci unisce è un ricordo, una storia, un dramma. Una ingiustizia alla quale non vogliamo rassegnarci, un oblio che vogliamo ...

Il PSI ha avviato una raccolta solidale di indumenti per i senzatetto e i clochard nei giorni in cui l'Italia è colpita da un'ondata di gelo intensa.

Ferrovie. Psi: Aumenti così elevati senza giustificazione

Pubblicato il 17-01-2017

“Gli aumenti delle tariffe degli abbonamenti al Frecciarossa, già annunciati da Trenitalia, sono spropositati, soprattutto perché ledono il diritto alla mobilità di migliaia di cittadini che ogni giorno si spostano per andare a lavorare.” Così in una nota la capogruppo socialista alla Camera, Pia Locatelli e il capogruppo del Psi in commissione giustizia al Senato, Enrico Buemi, nel giorno in cui diventano operativi gli aumenti degli abbonamenti al servizio dell’Alta Velocità di Trenitalia su numerose tratte nazionali.

“Abbiamo incontrato il vice ministro Nencini – aggiungono i parlamentari che si sono rivolti al vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – per ottenere urgentemente delle spiegazioni. Il vice ministro Nencini ha condiviso con noi la considerazione che ‘aumenti così elevati non trovano giustificazioni’ e ha aggiunto che ‘vanno tutelati innanzitutto i pendolari che ogni giorno si muovono per andare a lavoro’. Nencini ci ha inoltre assicurato – hanno aggiunto Locatelli e Buemi – che quanto prima ne discuterà con il Ministro Delrio per evitare che questa decisione – se Trenitalia non decidesse di fare un passo indietro – possa portare delle ulteriori stangate per cittadini”