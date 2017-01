I “giocatori” dal volto coperto

Pubblicato il 04-01-2017

Nell’articolo di stamattina, io che non so nulla di sport, mi lancio nella metafora calcistica per osservare da altra angolatura una situazione paradossale: quella che condanna la politica economica delle banche e non dei suoi amministratori.

L’argomento del nuovo sport nazionale sono le banche, come se il palazzo del Monte Paschi di Siena possa competere con il grattacelo di UniCredit a Milano. Partite che vedono il grande pubblico degli abbonati fare tifo ora per l’una, ora per l’altra squadra, ma in campo ci sono solo le sigle che si contendono la coppa: ABI, BCE, BPR, BPB, BCC, e via dicendo. A differenza del calciomercato i nomi dei giocatori bancari non vengono mai fatti. Del Piero è stato un grande calciatore così come Passera un ottimo banchiere, ecc. La differenza sta tutta nel valore degli atleti, la qualità dei calciatori è misurata sui campi d’erba e i tifosi la sanciscono in base al gradimento del gioco e, ovviamente, del risultato ottenuto. In questo nuovo sport nazionale che vede protagonisti gli istituti di credito, si vedono dei gran palazzi ma nessuna faccia. Secondo me anche le procure della Repubblica fanno fatica a capire chi sono i giocatori corrotti non conoscendone i volti. Ho sempre sentito che le banche non amano pubblicità, la discrezione è l’anima di ogni azione del sistema più riservato del mondo, quello bancario, ma non per tutelare la privacy dei clienti: solo le incapacità della maggior parte degli amministratori/giocatori. Dunque, gli spettatori, quei tifosi delle curve degli stadi i quali assistono impotenti alla “partita delle partite” di ultima generazione: banchieri contro azionisti. Anche se il terreno, lo stadio, le maglie, gli allenatori sono stati pagati dai clienti, loro non possono giocare direttamente, ma solo assistere seduti sui sedili delle curve assegnate, però gli è consentito sognare di essere protagonisti in campo e pure calpestare l’erba col pensiero: solo i funzionari di banca scelti per rappresentare i correntisti possono giocare effettivamente la partita!

Capisco che questa descrizione può sembrare folle, ma negli anni abbiamo cercato in tutti i modi di spiegare che se una azienda finisce nei guai, la responsabilità non è dell’associazione Industriali o dei sindacati, bensì di chi la amministra… evidentemente lo abbiamo fatto male, perché nessuna denuncia è stata mai esposta per accusare le illegalità di un funzionario di banca. O meglio, una volta si è provato, anche in maniera circostanziata con tanto di ammissione pubblica da parte della banca della sua colpevolezza per firme contraffatte, ma nulla è successo; neanche la Banca d’Italia a cui era pervenuta la protesta è intervenuta per punire la confessione spontanea del colpevole. La conclusione è di scoraggiare chiunque abbia subito una provata violenza finanziaria da un semplice impiegato di banca, perché la rivalsa è destinata all’insuccesso. Loro, le banche, hanno tre armi micidiali: un’esercito di avvocati e i “tuoi” soldi con cui li pagano, oltre a tutto il tempo che vogliono; tu al massimo hai un’avvocato part-time, poco tempo, e gli euro un lontano ricordo.

Riteniamo che solo una denuncia collettiva basata sui racconti di vittime che non devono provare nulla, se non la propria buona fede, potrebbe scuotere il sistema con una condanna etica e morale degli episodi accaduti.