Il ricorso n. 43299/12 con la relativa sentenza del 15 Dicembre 2016 della Corte Europea dei diritti dell'uomo, afferma che ai genitori separati con diritto di visita, non può essere ...

"Cacciare via i vertici delle banche al collasso senza compensi e liquidazioni, e da subito ridimensionare la forbice degli stipendi (inclusi compensi e benefit) fra ...

Il piemme di Mani Pulite, intervistato a proposito dell'avviso di garanzia inviato a Virginia Raggi, ammette spudoratamente: "Un avviso di garanzia non è colpevolezza". Lo ...

La parola populismo è diventata rispettabile, facilmente utilizzabile, quasi orecchiabile. Una volta ricordava le adunate di Mussolini, ora si dice tranquillamente per leader italiani, europei, mondiali. Il potere nelle mani del popolo, ...

Il PSI ha avviato una raccolta solidale di indumenti per i senzatetto e i clochard nei giorni in cui l'Italia è colpita da un'ondata di gelo intensa.

Istat, sale il fatturato dell’industria

Pubblicato il 25-01-2017

A novembre per l’industria si rileva – rispetto al mese precedente – un aumento significativo sia del fatturato (+2,4%), sia degli ordinativi (+1,5%). Lo comunica l’Istat evidenziando come l’incremento del fatturato è maggiore sul mercato interno (+3,1%) rispetto a quanto rilevato sul mercato estero (+0,9%). Gli ordinativi, invece, aggiunge l’istituto, registrano incrementi maggiori sul mercato estero (+2,4%) rispetto all’interno (+1,0%). Su base annua corretto per gli effetti di calendario il fatturato totale cresce del 3,9%, con un incremento del 4,8% sul mercato interno e del 2,2% su quello estero. Rispetto a novembre 2015, l’indice grezzo degli ordinativi si mantiene invece sostanzialmente stabile (+0,1%). L’incremento più rilevante si registra nella fabbricazione di apparecchiature elettriche (+11,6%), mentre la flessione maggiore si osserva nell’elettronica (-54,7%).

Nella media degli ultimi tre mesi, spiega l’Istat, l’indice complessivo del fatturato aumenta dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti (-0,1% per il fatturato interno e +0,7% per quello estero); quello degli ordinativi diminuisce del 2,3%.