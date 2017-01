Non ne posso più di sentenze pronunciate da persone, che confondono la politica con il gioco del calcio. Le più frequenti sono: 1) Non se ne può più di questa ...

Legge elettorale. In attesa della Consulta

Pubblicato il 10-01-2017

Dopo la pausa natalizia Matteo Renzi torna al Nazareno per riprendere in mano i principali dossier. Tanti i temi sul tavolo, a partire dalla legge elettorale. Su cui, però, il Pd non imprimerà accelerazioni. Per ora. Due sono gli obiettivi del leader Pd nelle prossime settimane: riorganizzare la segreteria del partito con innesti nuovi e prendere in mano il pallino della legge elettorale pur nella consapevolezza di una realtà politica abbastanza chiara, cioè che difficilmente qualcosa si muoverà veramente tra i partiti prima della riunione della Consulta sull’Italicum il 24 gennaio.

Il governo conferma la linea di non voler giocare in prima persona la partita. Oggi nell’incontro con i capigruppo e i ministre Boschi e Finocchiaro, Gentiloni ha ribadito che l’esecutivo faciliterà la ricerca di intese politiche che nasceranno tra i partiti. Il ministro per i rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro non ha avuto né ha in agenda incontri a breve con capigruppo o leader politici.

Insomma la matassa è molto complicata al momento e anche l’intenzione dichiarata del Pd di aprire un tavolo con i partiti per un confronto sulla legge elettorale si scontra con la contrarietà di Fi e M5S. E, secondo fonti anche dem, ha soprattutto valore tattico per non far abbassare la guardia sul tema. I partiti non scopriranno le proprie carte prima della sentenza della Consulta che stabilirà che cosa sia salvabile e che cosa non lo sia dell’Italicum. In base alla decisione dei giudici della Corte Costituzionale, sarà chiaro a tutti il campo da gioco: al Pd se insistere su un Italicum magari rivisto oppure provare la via del Mattarellum.

“Dobbiamo prendere atto che, nonostante i nostri inviti reiterati agli altri partiti a sedersi a un tavolo sulla legge elettorale, la risposta è stata un no e quindi non ci resta che attendere la sentenza della Consulta” attesa per il 24 gennaio ha affermato il capogruppo Pd Ettore Rosato parlando con i cronisti alla Camera. “Il Mattarellum è la proposta approvata all’unanimità dall’assemblea Pd e non la archiviamo” .

Mentre il ballottaggio è un altro dei punti della discussione. “Il ballottaggio – ha detto Lorenzo Guerini in una intervista al Quotidiano Nazionale – è, da sempre, una bandiera del Pd. Se la Consulta dovesse decidere di non abolirlo, la nostra proposta di legge elettorale non potrà prescinderne”. “La nostra proposta è stata, da subito, molto chiara. Confronto immediato con tutti i partiti per arrivare rapidamente a un’intesa politica sulla nuova legge elettorale. Abbiamo proposto il Mattarellum” che “coniuga rappresentanza e governabilità” e “siamo interessati e disponibili al confronto con tutti e siamo consapevoli che, senza il Pd, non si fa alcuna nuova legge elettorale”.