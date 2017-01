Mi permetto di esprimere qualche riflessione (mi auguro non banale, schematica o riduttiva) rispetto ad un tema sempre molto attuale ed impellente, che rischia di scadere in una semplificazione sommaria, ...

Leucemia: due Film Formazione raccontano il viaggio verso la diagnosi

Pubblicato il 02-01-2017

La Leucemia Mieloide Acuta e la Leucemia Linfoblastica Acuta sono due forme di una patologia per la quale l’Italia vanta il triste primato per tasso di incidenza nei Paesi occidentali

Se la forma mieloide acuta colpisce soprattutto gli adulti, la Leucemia Linfoblastica Acuta rappresenta l’80% delle leucemie dei bambini, con 3mila nuovi casi ogni anno negli Usa e 5mila in Europa

Online “Luce Mia” e “Il Cappellino”, due pellicole che descrivono la battaglia contro questa malattia, attraverso gli occhi di chi l’ha vissuta in prima persona: il regista di “Luce Mia”, Lucio Viglierchio, ha affrontato il calvario della leucemia e ne ha voluto fare un film

Leucemia: una diagnosi che fa paura, perché annuncia un difficile percorso terapeutico, aggravato dalla consapevolezza di essere affetti da una patologia ad alto rischio, con il costante timore di non riuscire a sconfiggerla. L’Italia, dal canto suo, vanta il triste primato tra i Paesi occidentali per incidenza delle leucemie, con circa 15 nuovi casi l’anno ogni 100mila abitanti, ed è la forma di tumore più diffusa in età infantile. Spesso, però, le patologie leucemiche possono avere pochi sintomi o addirittura essere asintomatiche per lungo tempo: per questo è necessario offrire ai pazienti un approccio diagnostico di alta specialità. A questo scopo, il provider ECM 2506 Sanità in-Formazione ha voluto realizzare due video-corsi FAD (Formazione a Distanza) destinati al personale sanitario, già online sulla piattaforma Consulcesi Club: “Un viaggio nella diagnosi della leucemia linfoide acuta” e “Leucemia mieloide acuta: viaggio di un prelievo ematico”.

Oltre all’accuratezza scientifica dei corsi, garantita dal prestigio accademico del dottor Mauro Nanni del Dipartimento di biotecnologie cellulari ed ematologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, Sanità in-Formazione ha scelto di offrire uno sguardo sulle condizioni di chi combatte ogni giorno contro la leucemia. Lo ha fatto attraverso due film emozionanti: “Luce Mia” di Lucio Viglierchio, presentato al “Torino Film Festival”, e “Il Cappellino” di Giuseppe Marco Albano, finalista al “Giffoni Film Festival” e candidato ai “Globi d’oro 2009” come miglior cortometraggio italiano.

“Luce mia” nasce dalla dolorosa storia personale del regista, cui fu diagnosticata la Leucemia Mieloide Acuta. Dopo tre cicli di chemioterapia e mesi di cure, è voluto tornare nell’ospedale della sua degenza per raccontare il calvario di Sabrina, in lotta contro il suo stesso male. Purtroppo lei non ce l’ha fatta: il film è la storia di quell’esperienza.

“Il Cappellino”, invece, affronta il delicato tema delle patologie oncologiche infantili, lanciando un messaggio di speranza: una bambina, seppur colpita dalla crudeltà della malattia, può comunque sperare di tornare alla normalità (le passeggiate, la scuola, gli amici), senza i suoi capelli ma con un grazioso cappello rosso.

I nuovi titoli, disponibili sul sito www.corsi-ecm-fad.it, si aggiungono a una lista di produzioni che hanno già riscosso enorme successo tra i camici bianchi grazie a film selezionati in prestigiosi festival cinematografici, contribuendo a rendere Sanità in-Formazione il primo provider ECM FAD in Italia, come ha di recente decretato il prestigioso Annuario della Sanità con la sua classifica “THE BEST PROVIDER 2015 ECM”. Tra i titoli di maggior rilievo ci sono “No Limits”, diretto dal regista Christian Marazziti e interpretato da Gianluca Spinello e Sara Zanier, sul profilo clinico e psicologico delle disabilità motorie e sulla relativa riabilitazione; “e-bola” sempre di Christian Marazziti, realizzato in collaborazione con l’Istituto nazionale per le malattie infettive “Spallanzani” di Roma e proiettato in occasione del Festival del Cinema di Roma; “Like a Butterfly”, dedicato al carcinoma polmonare e interpretato dalla star internazionale Ed Asner; “Game Over” che tratta il delicato tema della ludopatia e delle nuove dipendenze; “Cardiopathos” sull’uso del defibrillatore in caso di arresto cardiaco (BLSD) e sulle più recenti prassi in materia di disostruzione in caso di soffocamento; “Scacco Pazzo”, cortometraggio diretto e interpretato da Alessandro Haber sul tema della schizofrenia. Prossima l’uscita di un docufilm sulla formazione dei medici in prima linea nell’accoglienza ai migranti, con approfondimenti relativi a ipotermia, disidratazione, scabbia e le terribili ustioni chimiche causate dagli sversamenti di benzina sui gommoni.