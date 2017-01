Manfredi Villani

Socialisti in marcia per il futuro

Pubblicato il 02-01-2017

Per la lunga marcia del Bel Paese da più parti autorevoli viene diffuso l’augurio di un buon anno di pace,benessere e prosperità solidale.In tanti auspicano di fermare la propaganda d’odio sul web e non assimilare i messaggi che portano a radicalizzazione violenta, collaborando con i gestori e gli utenti online. I problemi degli italiani e la coesione sociale sono al centro del discorso di fine anno 2016 del Presidente Sergio Mattarella. La comunità va costruita giorno per giorno, nella realtà. Questo diffuso senso di comunità è la forza principale dell’Italia,anche rispetto alle tante difficoltà che abbiamo di fronte.Il Presidente ha,altrettanto indicato:Un altro insidioso nemico della convivenza,un fenomeno in preoccupante ascesa è quello dell’odio come strumento di lotta politica che può intossicare la società.Una società divisa,rissosa e in preda al risentimento smarrisce il senso di comune appartenenza e minaccia la sua stessa sopravvivenza.Il Capo dello Stato ha riaffermato che le nostre istituzioni sono i luoghi della sovranità popolare,vanno abitati se vogliono che la democrazia non inaridisca.Secondo il Primo Ministro Gentiloni il Presidente Mattarella ha lanciato un messaggio forte,che ci richiama all’etica dei doveri,al servizio della comunità e sarà un punto di riferimento per l’azione delle istituzioni, nell’anno appena iniziato,nonchè il richiamo al rifiuto dell’odio e della contrapposizione.Il Segretario del Pd Matteo Renzi condivide totalmente le parole del Presidente Mattarella sulla situazione politica italiana e le priorità dell’agenda istituzionale.Anche il Papa Francesco,durante il Te Deum natalizio,ha detto che il presepe ci invita a fare nostra una logica non centrata sul privilegio,sulle concessioni,sui favoritismi.Si tratta della logica dell’incontro,della vicinanza e della prossimità.Francesco,quello venuto a Roma dall’altro capo del mondo,ha aggiunto che nei confronti dei giovani abbiamo un debito perchè li abbiamo emarginati,costretti ad emigrare o mendicare occupazioni che non esistono,perchè abbiamo privilegiato la speculazione invece di lavori dignitosi,pertanto il futuro richiede iniziative piene di audacia.Il clima augurale della suddetta narrativa,a mio parere va integrato dall’attività politica dei socialisti in marcia per il futuro.Apprezzo con rispetto e stima il contenuto dell’intervista al Segretario Riccardo Nencini redatta da Daniele Unfer il 30/12/2016,pubblicata con il titolo:L’EUROPA DA COSTRUIRE.Condivido le affermazioni di Nencini sul futuro dell’UE e trovo molta saggezza anche nel suo invito di mettere da parte i tribunali per occuparci esclusivamente di politica.

