Monza, scomparso il compagno Franco Levati

Pubblicato il 09-01-2017

E’ mancato Domenica 8 gennaio, all’età di 81 anni, il compagno Franco Levati, presidente provinciale del PSI di Monza e Brianza.

“Nato e cresciuto a Vimercate – scrive in una nota il Segretario Provinciale Elisa Ratti – il compagno Levati ha ricoperto vari incarichi politici negli oltre cinquant’anni di militanza socialista. Consigliere comunale per diverse legislature, favorì negli anni settanta la costituzione della prima giunta di sinistra, nella quale ebbe l’incarico di Assessore alla Cultura e vicesindaco. Il suo carattere schietto e la sua integrità morale gli valsero allora la stima di amici e avversari, e gli hanno consentito di frequentare sino all’ultimo gli ambienti politici e amministrativi del vimercatese, meritandosi riconoscimenti incondizionati e generale rispetto.

Scompare con lui – conclude Elisa Ratti – una figura di democratico convinto e di socialista appassionato, che le vicende avverse della storia non sono mai riuscite a scoraggiare, o a piegare dalla parte di poco onorevoli compromessi. Lo piangono e lo ricordano con affetto quanti l’hanno conosciuto e che con lui hanno condiviso speranze e battaglie”.

Il funerale avrà luogo Mercoledì.