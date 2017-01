Gentile Direttore Mauro Del Bue, Anche se era nelle previsioni che la politica mondiale e nazionale non sarebbe stata in avvenire migliore della precedente, ho sperato invano che, dopo le varie ...

Lascia Farage per approdare all'Alde, fa un referendum tra gli iscritti e partecipano, dicono, in quarantamila. Oltre il 70 per cento gli dice si e ...

Il PSI ha avviato una raccolta solidale di indumenti per i senzatetto e i clochard nei giorni in cui l'Italia è colpita da un'ondata di gelo intensa.

“Novecento” di Baricco in scena al Teatro Lo Spazio con Flavio De Paola

Pubblicato il 19-01-2017

Dopo il grande successo ottenuto nei teatri più importanti d’Italia, a grande richiesta, ritorna nella capitale “Novecento” il racconto di Alessandro Baricco con Flavio De Paola, per la regia di Pablo Maximo Taddei al Teatro Lo Spazio.

Dal 24 al 29 gennaio Tim Tooney (Flavio De Paola), narratore e amico del protagonista del romanzo Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, catapulterà il pubblico presente sul Virginian, il transatlantico su cui sarà ambientata l’intera storia.

Flavio De Paola descrive il nostro “eroe”, con un caldo accento siciliano, come l’uomo dalle grandi capacità di apprendimento, un uomo in grado di vivere attraverso i desideri e le passioni altrui, riuscendo ad esprimere le sue attraverso la musica, vivendo sospeso tra il pianoforte ed il mare, con il quale è in grado di emozionarsi ad ogni viaggio.

Flavio De Paola riporta alla mente tante vicende umane, storie di migranti partiti dall’Europa con pochi stracci e sbarcati con il vestito buono per l’America, storie di marinai, di musicisti e di amicizie indissolubili. Uno spettacolo che si trasforma in un one man show, un racconto che diventa un viaggio, un pubblico che dimentica di essere in platea e tutt’a un tratto, tutto insieme, si ritrova sul Virginian.

Infatti, la storia, per chi la conoscesse già, è arricchita dalla tecnica degli psicosuoni di Pablo Maximo Taddei, regista dell’opera, conducendo lo spettatore in un’atmosfera onirica, in un mondo immaginario a tratti surreale. È una tecnica che crea degli sbalzi spazio-temporali che “bombarda” lo spettatore di suoni e parole e che lo proietta in qualcosa di magico, mai visto prima. Un’esperienza teatrale decisamente da vivere.