Il ricorso n. 43299/12 con la relativa sentenza del 15 Dicembre 2016 della Corte Europea dei diritti dell'uomo, afferma che ai genitori separati con diritto di visita, non può essere ...

"Cacciare via i vertici delle banche al collasso senza compensi e liquidazioni, e da subito ridimensionare la forbice degli stipendi (inclusi compensi e benefit) fra ...

Conclusa la segreteria eletta a Venezia. Approvato il tesseramento 2016 col solo voto contrario di Roberto Biscardini. Come si possa partecipare a un congresso dopo ...

Prima di Salerno avevamo scritto, a tante mani, un documento che parlava di novità. Troppo spesso l’abbiamo inseguita fuori di noi, questa novità, trascurando le cose in cui crediamo, la ...

Ormai le categorie tradizionali, per la verità tipiche dello scenario politico francese e italiano, più che non di altre, e cioè quelle che descrivevano i ...

Il PSI ha avviato una raccolta solidale di indumenti per i senzatetto e i clochard nei giorni in cui l'Italia è colpita da un'ondata di gelo intensa.

Populismo. La parola per dirlo

Pubblicato il 24-01-2017

La parola populismo è diventata rispettabile, facilmente utilizzabile, quasi orecchiabile.

Una volta ricordava le adunate di Mussolini, ora si dice tranquillamente per leader italiani, europei, mondiali.

Il potere nelle mani del popolo, dice il nuovo presidente americano.

È giusto, gli rispondono i leader europei riuniti.

Popolo è per questi fanatici, sinonimo di massa.

Tutti d’accordo, le classi politiche sono deboli, corrotte, incapaci, prive di visione, ma questo giustifica il populismo degli aspiranti dittatori?

Così nacquero i totalitarismi del Novecento. Che molti hanno dimenticato o ignorano. Vi invito a studiare, pure su wikipedia non serve la Treccani. Meno ignoranti si è, meglio si ragiona.

Tiziana Ficacci

Libere&Laiche