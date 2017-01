Venerdì 13 gennaio 2017 alle 17 presso la biblioteca della Fondazione Museo storico del Trentino in via Torre d’Augusto a Trento verrà presentato il libro ...

Gentile Direttore Mauro Del Bue, Seguendo attraverso la stampa,la radio e la TV i commenti di alcuni giornalisti in merito all'uscita dalla Comunità Europea della Gran Bretagna che secondo loro, non ...

La responsabilità come sappiamo tutti, è un atteggiamento al quale veniamo chiamati come cittadini e cittadine, in ogni ruolo e a tutti i livelli, famigliari, sociali, informativi e istituzionali. A ...

Lascia Farage per approdare all'Alde, fa un referendum tra gli iscritti e partecipano, dicono, in quarantamila. Oltre il 70 per cento gli dice si e ...

Il PSI ha avviato una raccolta solidale di indumenti per i senzatetto e i clochard nei giorni in cui l'Italia è colpita da un'ondata di gelo intensa.

Potenza. Il Psi elegge un consigliere provinciale

Pubblicato il 12-01-2017

I socialisti eleggono un consigliere provinciale a Potenza dove il compagno Rocco Guarino è stato il primo degli eletti. “Voglio esprimere – ha detto la portavoce del PSI, Maria Pisani – tutta la mia soddisfazione per l’elezione del neo consigliere provinciale Rocco Guarino, certa che saprà al meglio rappresentare le istanze dei cittadini potentini”. “La sua elezione conferma che esiste, senza alcun dubbio, lo spazio politico per una articolazione plurale del centrosinistra, e ci riconsegna la possibilità di rimettere in campo un partito unito e finalmente rappresentativo di tutte le sue aree”- ha aggiunto Pisani. “L’auspicio quindi è che l’elezione di Rocco sia il primo passo per una riflessione profonda sulle dinamiche che, negli ultimi anni, hanno portato all’allontanamento dal partito di diversi compagni, per alcuni anche sofferto. Auguri a Rocco e al Presidente della Provincia, Nicola Valluzzi, sicura che questa nuova collaborazione politica sarà foriera per tutti i potentini di professionalità e competenza”- ha concluso.

Grande soddisfazione arriva anche da Livio Valvano, Segretario regionale PSI della Basilicata. “Esprimo grande soddisfazione – ha detto – per l’elezione a consigliere provinciale di Rocco Guarino”. “Innanzitutto – continua – per il successo personale che Rocco merita in pieno per la sua dedizione all’attività di Sindaco di Albano di Lucania. Ma è soprattutto il significato politico dell’elezione di Rocco, su cui riusciamo a mettere insieme tutti gli amministratori dell’area socialista, dentro e fuori il PSI lucano. Il primo posto conseguito all’interno della lista del PD in questa circostanza rappresenta un primo segnale su cui riflettere per aggregare le forze ispirate alla cultura laica, socialista, liberale e democratica della Basilicata. Per questo – ha concluso – voglio ringraziare tutti gli amministratori che fanno capo al PSI lucano e quelli che sono legati all’associazione Socialisti e Riformisti Lucani di Franco Adamo e Rocco Vita. Unità e coerenza pagano sempre”.