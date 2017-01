Non ne posso più di sentenze pronunciate da persone, che confondono la politica con il gioco del calcio. Le più frequenti sono: 1) Non se ne può più di questa ...

Gentile Direttore Mauro Del Bue, Seguendo attraverso la stampa,la radio e la TV i commenti di alcuni giornalisti in merito all'uscita dalla Comunità Europea della Gran Bretagna che secondo loro, non ...

La responsabilità come sappiamo tutti, è un atteggiamento al quale veniamo chiamati come cittadini e cittadine, in ogni ruolo e a tutti i livelli, famigliari, sociali, informativi e istituzionali. A ...

Il PSI ha avviato una raccolta solidale di indumenti per i senzatetto e i clochard nei giorni in cui l'Italia è colpita da un'ondata di gelo intensa.

“In questi giorni di grande freddo non dobbiamo dimenticare le persone che vivono nella condizione del bisogno. Raccogliamo presso la Direzione del partito a Roma indumenti per i senzatetto. Forza, mettiamocela tutta”- ha scritto sul suo profilo Facebook il segretario Riccardo Nencini, che ha rivolto così un appello a tutti gli iscritti al Psi e ai cittadini romani, a portare presso la sede della direzione nazionale del Partito a Roma, in Via Santa Caterina da Siena, coperte, plaid, giacche e piumini invernali, cappelli, guanti e sciarpe da destinare ai senzatetto. La sede del PSI sarà aperta alla raccolta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Per info: info@partitosocialista.it