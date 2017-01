Negli ultimi anni in Europa e soprattutto in Italia il tema della sicurezza è stato sempre un cavallo di battaglia della destra (in modo particolare della destra cosiddetta “identitaria”) che ...

Lascia Farage per approdare all'Alde, fa un referendum tra gli iscritti e partecipano, dicono, in quarantamila. Oltre il 70 per cento gli dice si e ...

So bene che quel che ci unisce è un ricordo, una storia, un dramma. Una ingiustizia alla quale non vogliamo rassegnarci, un oblio che vogliamo ...

Il PSI ha avviato una raccolta solidale di indumenti per i senzatetto e i clochard nei giorni in cui l'Italia è colpita da un'ondata di gelo intensa.

Regeni, Locatelli: richiamare ambasciatore al Cairo

Pubblicato il 18-01-2017

A un anno di distanza dalla morte di Giuliano Regeni ancora non esiste una verità. “Sul piano della ricerca della verità sul caso di Giulio Regeni – ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano al question time alla Camera – permettetemi di dire quello che Paolo Gentiloni disse da ministro degli Esteri: ci fermeremo soltanto quando la troveremo, quella vera e non quella di comodo”. “Continueremo a seguire la strada della fermezza e della cooperazione – ha aggiunto – lo sforzo continuerà con la stessa determinazione che c’è stata sin qui. Fino adesso la collaborazione con la procura italiana e quella del Cairo ha prodotto dei risultati proficui”.

Forse sarebbe il caso di richiamare il nostro ambasciatore. È quanto ha chiesto Pia Locatelli, capogruppo del Psi alla Camera e presidente del Comitato Diritti umani della Camera nel corso del question time con il Ministro. “A un anno dalla tragica morte di Giulio Regeni – ha detto – forse sarebbe il caso che il governo riconsiderasse la scelta di richiamare il nostro ambasciatore al Cairo”. “Un anno fa – ha aggiunto – il richiamo dell’ambasciatore era un passo necessario che anche noi abbiamo sollecitato. Oggi vorrei fosse chiaro, soprattutto alla famiglia, alla madre di Giulio Regeni, che il nostro suggerimento di rinviare l’ambasciatore al Cairo non è per mancanza di solidarietà nei loro confronti o per compiacere il Governo egiziano ma, al contrario, perché ora, ad un anno dalla tragedia, questo può essere un pungolo per tentare di arrivare finalmente alla verità”.