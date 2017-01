Scrive Adalberto Andreani:

Un nuovo anno… di scontri

Pubblicato il 08-01-2017

Caro Direttore,

Credo che con il 2017 si inizia un’era cruciale per l’umanità. Da una parte TRUMP ( del quale avevo paventato e previsto il successo su AVANTI lettere 23.05.16-10.11.2016 ) dall’altra PUTIN…. USA ed URSS, forse troveranno un nuovo equilibrio, ma è tardi?

Dice un vecchio proverbio, tra i due litiganti…il terzo gode!

Gli USA hanno fallito con il mito della frontiera e la scoperta di nuovi mondi da colonizzare: speranza per l’umanità del dopoguerra.

La Russia ha fallito col comunismo burocratico degli scorsi decenni ed ormai da tempo.

Entrambe hanno perso prestigio, perché si è visto che nè comunismo nè capitalismo sono in grado di risolvere i problemi dell’umanità. Entrambe le antagoniste di un tempo, hanno adesso la tendenza a chiudersi in difesa, pugilisticamente a guardia stretta- chiusa, in un mero nazionalismo e protezionismo nostalgico del passato.

Intanto in questi anni è progredita la potenza CINESE, che deve far paura ad entrambe le potenze, che l’hanno sottovalutata a lungo. Si arriverà DUNQUE ad un conflitto?

La CINA è composta da miliardi di persone ed il quadro che si prospetta non è rassicurante, per chi intende sfidarla economicamente e militarmente.

In questo ambito, non rassicurante, decisiva sarebbe l’EUROPA, LA VECCHIA EUROPA con la Sua tradizione SOCIALISTA LAICA AVANZATA, e quella CRISTIANO-SOCIALE. L’incontro di queste due componenti, potrebbe effettivamente favorire la pace nel mondo, soprattutto alla luce dell’opera SOCIALE che stà svolgendo all’uopo PAPA FRANCESCO.

L’augurio dunque è che si proceda verso GLI STATI UNITI D’EUROPA, allontanando egoismi anacronistici.

Buon 2017.