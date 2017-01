Nella cultura cristiana la morte è addirittura definita: “il giorno della nascita” alla vera vita. “Così come la nascita la morte fa parte della vita. Per chi muore e per ...

Scrive Andrea Marino:

Non solo Donald Trump

Pubblicato il 31-01-2017

Salve,per me alle volte i media in generale del mondo americano. Ho parenti in America, ci sono stato nel 1989 e mi sembra completamente diverso dal nostro. Secondo me, è un mio parere personale,sarebbe bello parlassimo ogni tanto dei paesi in via di sviluppo, e del vero terzo, oltre che degli emarginati,italiani o stranieri che vivono o risiedono in Italia.

Cordiali Saluti,

Andrea Marino