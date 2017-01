Non ne posso più di sentenze pronunciate da persone, che confondono la politica con il gioco del calcio. Le più frequenti sono: 1) Non se ne può più di questa ...

Il PSI ha avviato una raccolta solidale di indumenti per i senzatetto e i clochard nei giorni in cui l'Italia è colpita da un'ondata di gelo intensa. "In questi giorni di grande freddo non dobbiamo dimenticare le persone che vivono nella condizione del bisogno. Raccogliamo presso la Direzione del partito a Roma indumenti per i senzatetto. Forza, mettiamocela tutta"- ha scritto sul suo profilo Facebook il segretario Riccardo Nencini, che ha rivolto così un appello a tutti gli iscritti al Psi e ai cittadini romani, a portare presso la sede della direzione nazionale del Partito a Roma, in Via Santa Caterina da Siena, coperte, plaid, giacche e piumini invernali, cappelli, guanti e sciarpe da destinare ai senzatetto. La sede del PSI sarà aperta alla raccolta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Per info: info@partitosocialista.it

Scrive Antonio Ciuna:

Brexit, le ripercussioni

devono ancora arrivare

Pubblicato il 10-01-2017

Gentile Direttore Mauro Del Bue,

Seguendo attraverso la stampa,la radio e la TV i commenti di alcuni giornalisti in merito all’uscita dalla Comunità Europea della Gran Bretagna che secondo loro, non avrebbe arrecato nessun turbamento nell’economia europea, devo far notare che se al momento non si sono avute ripercussioni negative nell’economia è perché il mondo finanziario e il Capitalismo in genere è sempre molto duttile ai fenomeni economici e trova sempre la soluzione per superare eventuali e temporanee difficoltà operative.

Le ripercussioni economiche negative purtroppo, avverranno nel tempo per molte nazioni europee e in particolar modo per i Paesi più deboli economicamente, che, fra l’altro, oltre ad avere un alto debito pubblico, non hanno ancora attuato le riforme per rimodernare il proprio Paese e sono carenti di importanti infrastrutture. che solo con il contributo della stessa Comunità potranno essere realizzate nel tempo.

Voglio sperare che il fenomeno della BREXIT non si verificherà in altri Paesi della Comunità Europea,altrimenti assisteremo allo sfascio della stessa Comunità e si butteremo alle ortiche e i grandi ideali dei Padri Fondatori della Comunità Europea nonché i tanti anni di duro e difficile lavoro delle Commissioni Parlamentari e delle Istituzioni della stessa Comunità e dei Parlamenti Nazionali per attuare una comune politica economica ed estera. Come ripeto però ,l’errore più grave è stato commesso negli anni passati dai Leader e dai Politici di molte Nazioni Europee,in particolare modo dalla Francia e dai Paesi Bassi che solo per egoismo e per discutibile prestigio nazionale hanno impedito,a seguito bocciatura referendaria, che l’Europa si dotasse di una valida Costituzione che avrebbe consentito un governo europeo unitario e autorevole per attuare una unica politica estera e realizzare comuni istituzioni per rendere operative le politiche sociali ed economiche e dei diritti umani,valori irrinunciabili per ogni Paese che ha a cuore la democrazia.

Sono lieto di apprendere che l’esponente più autorevole del movimento politico di 5 Stelle si è deciso, con il consenso dei suoi sostenitori,di distaccarsi, nel Parlamento Europeo , da un gruppo politico contrario alla politica europea per aderire ad altro gruppo politico che sostiene la politica dell’euro.Meglio tardi che mai.

I pericoli di gran lunga maggiori che gravano in massima parte in Europa ,in Asia,Africa ed in Medio Oriente,provengono dal terrorismo attivato dall’ISIS ,organizzazione terroristica che si ispira ad un Allah che ha per obbiettivo la eliminazione fisica degli infedeli che non si convertono alla religione dell’Islam .

Per affrontare tale gravissimo pericolo è necessario che quanto prima si realizzi un trattato di pace tra Israele e la Palestina che consente ai palestinesi di avere un proprio territorio e una propria Nazione e nel contempo garantisca gli israeliani un maggiore sicurezza da atti terroristici provocati dagli estremisti palestinesi. Inoltre è importante che l’Europa , gli Stati Uniti d’America,la Russia e tutte le altre Nazioni del mondo seguano una politica comune per fronteggiare il nuovo terrorismo con mezzi più idonei e con più efficaci scambi d’informazioni.

Attivare altre politiche che favoriscono alcuni popoli a scapito di altri popoli,verrebbero interpretate dal mondo arabo e dai musulmani come una grava provocazione foriera di ulteriore violenza e alimenterebbe il terrorismo per un tempo indefinito.

Cordiali saluti

Antonio Ciuna