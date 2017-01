Il ricorso n. 43299/12 con la relativa sentenza del 15 Dicembre 2016 della Corte Europea dei diritti dell'uomo, afferma che ai genitori separati con diritto di visita, non può essere ...

Il piemme di Mani Pulite, intervistato a proposito dell'avviso di garanzia inviato a Virginia Raggi, ammette spudoratamente: "Un avviso di garanzia non è colpevolezza". Lo ...

La parola populismo è diventata rispettabile, facilmente utilizzabile, quasi orecchiabile. Una volta ricordava le adunate di Mussolini, ora si dice tranquillamente per leader italiani, europei, mondiali. Il potere nelle mani del popolo, ...

Tutti appesi al filo della Consulta che in materia di leggi elettorali era già intervenuta rendendo incostituzionale il precedente Porcellum, a causa di un ...

Il PSI ha avviato una raccolta solidale di indumenti per i senzatetto e i clochard nei giorni in cui l'Italia è colpita da un'ondata di gelo intensa.

Scrive Luciano Masolini:

Con Craxi Italia quinta

potenza mondiale

Pubblicato il 26-01-2017

Caro direttore,

il nostro segretario nazionale alla vigilia dello scorso 19 gennaio, quando si sono celebrati i diciassette anni dalla scomparsa di Bettino Craxi, ha detto a tal riguardo una cosa alquanto assennata: “(…) Possiamo discutere di tutto ma solo mettendo in salvo una verità: Craxi fu uno statista a tutto tondo e quell’Italia era la quinta potenza mondiale”.

Pensate, la quinta potenza del mondo! Ed oggi invece? Ecco, davanti ai soliti tanti diffamatori che, con tanta acredine, continuano tuttora a scagliarsi contro Craxi, quella verità non solo è correttamente da salvaguardare ma, a mio parere, è pure da portare orgogliosamente in alto. Certo, Craxi ha sicuramente commesso vari errori, ma è anche stato davvero l’ultimo grande statista italiano. Un autentico e serio leader, un uomo che voleva molto bene al suo Paese – e in tutti i sensi. Dopo di lui, mi rincresce dirlo, è arrivato il vuoto totale e un declino, politicamente parlando, purtroppo inarrestabile. Ho provato, quindi, un certo piacere, nel leggere le parole di Nencini. Una precisazione, quella che ha fatto, più che giusta. E, lo ribadisco, anche più che condivisibile. Buon lavoro a tutti!

