La responsabilità come sappiamo tutti, è un atteggiamento al quale veniamo chiamati come cittadini e cittadine, in ogni ruolo e a tutti i livelli, famigliari, sociali, informativi e istituzionali. A ...

Lascia Farage per approdare all'Alde, fa un referendum tra gli iscritti e partecipano, dicono, in quarantamila. Oltre il 70 per cento gli dice si e ...

Scrive Manfredi Villani:

Socialista, il popolo del Sì

Pubblicato il 16-01-2017

I socialisti in marcia per il futuro mietono consensi. Dal quotidiano “Avvenire” apprendo, da una intervista a Zanetti, segretario di Scelta Civica, l’auspicio per far sviluppare la missione politica di Matteo Renzi al fine di trasformare il popolo del sì in un movimento di convergenza centripeda di larghe intese che non si esaurisca nell’egemonia del Pd. In effetti l’ex premier Renzi ha traghettato dal 2014 un galleggiante da “One man show”. Al popolo del sì serve un natante nuovo perchè il Pd con trazione a sinistra non ha appeal. Zanetti ha spiegato che Renzi è il solo capace di federare un’area politica nuova e rendere possibile un progetto di cambiamento del Bel Paese. E’ indispensabile mostrare il coraggio di cambiare nome al Pd anche se non sarà una scelta indolore e sarà inevitabile che qualcuno ne esca.In ambito europeo il Pd, appoggiato dal Psi di Riccardo Nencini, è collocato nel Partito Socialista Europeo e fa parte dell’Internazionale Socialista. Per il futuro del socialismo il popolo del sì è già caratterizzato nell’organico renziano del Pd. Basta esplicitarlo con fiducia e coraggio. Da ieri il Consiglio dei ministri, presieduto dal Premier Gentiloni, ha dato via libera ai 3 decreti attuativi sulle unioni civili e prorogati gli incarichi dei comandanti apicali dei Carabinieri, della Difesa e dell’Esercito.

Sono stati nominati anche i Viceministri ed approvato le relative deleghe. Riccardo Nencini è stato confermato nella carica di Viceministro delle Infrastrutture e trasporti. La convergenza avviata con gli attuali alleati di governo ha mutato radicalmente la fisionomia del Pd rendendolo sempre più simile al Labour di Tony Blair e anche ai socialdemocratici tedeschi.Un sasso nello stagno dei renziani è stato lanciato da Claudio Martelli sul QN Il Giorno.Si asserisce che i renziani,dopo la batosta del referendum del 4 dicembre 2016, non si sono ancora ripresi e la convalescenza pare essere lunga. Anche il numero uno di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sembra volersi avvicinare al Pd: una strada giusta per riguadagnare i voti perduti o un passo falso? Lasciatemi citare una pertinente frase di Don Luigi Sturzo: Un programma politico non si inventa, si vive. Il nostro Segretario Riccardo Nencini, impegnato nella non facile organizzazione dell’imminente Congresso del Psi, dovrebbe valutare la tendenza del Pd liquido e di FI verso un connubio esplorativo e consentire al Premier Gentiloni di resistere in veste di Capo del Governo fino alla scadenza ordinaria del 2018 affinchè in Parlamento si possa approvare,senza accelerazioni caratteriali, una nuova legge elettorale.

Manfredi Villani