Scrive Marco Andreini:

Congresso, seconda tappa del rinnovamento iniziato a Salerno

Pubblicato il 18-01-2017

Possiamo essere certi che quando gli storici scriveranno degli avvenimenti di questi mesi, questi momenti verranno ricordati come tra i più importanti e decisivi del nostro secolo.

Il mondo sta vivendo una situazione simile forse a quella che nel passato si determinò prima dello scoppio della prima guerra e che portò a Sarayevo e a quella che determinò negli anni trenta l’avvento dei fascismi in molti paesi e che portò alla seconda guerra.

Tutte le certezze sembrano essere messe in discussione, la Nato le alleanze, i rapporti commerciali, base del progetto europeo ancora più della moneta. I nostri confini e come sempre in questo scenario il medio oriente è il teatro dello scontro.

Nel nostro paese come in Francia, Germania, paesi dell’Est per non parlare del Regno Unito imperano i nazionalismi a volte anche violenti, sembra un mondo impazzito che non sa quello che vuole. Un mondo che non si vuole rendere conto che nuovi paesi, la Cina l’India ma anche buona parte dell’Africa non intendono più essere le colonie dei paesi ricchi,ma vogliono partecipare e contribuire allo sviluppo economico del pianeta. E la vicenda Fca e lo scontro in atto fra Italia e Germania credo testimoni bene quanto sopra descritto.

In una simile situazione dove sarebbe necessario il massimo di stabilità e di chiarezza noi stiamo a discutere se sia opportuno o meno dare tempo ad un governo che sappiamo tutti non potrà decidere quasi niente di importante per il nostro futuro.

Tutto il dibattito sembra acca pigliar si non sulle condizioni di vita del popolo,ma su come andare a votare e quali persone scegliere,come se fosse relativo e ininfluente per lo sviluppo dell ‘anti politica e del populismo avere un quarto governo non deciso di fatto dal voto dei cittadini .

E questa discussione, più su chi che sul come, per la verità sembra attraversare anche noi e sta mettendo come sempre in fibrillazione il partito.

Qualcuno crede o intende il nostro eventuale congresso come il posizionamento per le elezioni come una sorta di piattaforma anche numerica per conquistarsi il posto in Parlamento.

Bene vorrei come mio costume essere chiaro come lo feci prima di Salerno.

Il congresso se si deve fare deve diventare l’occasione per discutere della linea politica del partito, della sua prospettiva, deve essere in pratica, sentenza a parte, una specie di seconda tappa del processo di rinnovamento iniziato a Salerno.

Il congresso di Salerno si è caratterizzato in particolar modo per essere stato il congresso dei giovani, non solo molti ragazzi di una splendida organizzazione giovanile del partito sono intervenuti nel dibattito ma sono anche entrati a far parte dei gruppi dirigenti del partito.

Nel mio piccolo con il nostro documento politico noi abbiamo contribuito oltre che a raccogliere l’eredità della sinistra a questo processo cosi come faremo anche nel prossimo.

E sarà bene che tutto il partito proceda spedito verso questo obiettivo e non pensi solo perché lo ha ordinato un giudice di cancellare i tre giorni di Salerno, ripristinando il passato anche nei gruppi dirigenti.

Prima si passa come tutti dentro gli organi del partito si ottiene il consenso necessario come da statuto e come previsto dalle regole e dalla prassi e dopo si contano i risultati, altri percorsi non sono ammessi ne per quanto mi riguarda saranno consentiti.

Marco Andreini