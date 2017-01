Mi permetto di esprimere qualche riflessione (mi auguro non banale, schematica o riduttiva) rispetto ad un tema sempre molto attuale ed impellente, che rischia di scadere in una semplificazione sommaria, ...

Scrive Mike Ballini:

Quel Giustizialismo meschino di Grillo… che non comincia da Grillo

Pubblicato il 03-01-2017

Comunque, questa roba del garantismo a targhe alterne di Grillo, dove alla fine decide solo lui è l’ennesima grillata, ok.

Ma il manettarismo non comincia con Grillo: è da mo’ che in questo povero Paese si scontrano garantismo e giustizialismo.

Dovremmo andare alle radici del male, invece di soffermarci su questi deliri pentastellati… non mi pare che la destra missina, la lega o la sinistra “falce, martello e procura” condannassero il mostro sbattuto in prima pagina senza un regolare processo.

Dalle forche degli anni 90 agli anni di Tortora, questo veleno è stato sputato da molte parti.

Segno che una certa ignorante bestialità non è proprio avulsa dalla cultura di questo Paese.

Forse sarebbe l’ora di andare oltre la battuta sull’ennesima boutade del nostrano ” Beppe d’acciao che decide oltre la legge” e ricominciare a parlare di una seria riforma dell’universo Giustizia: dalla responsabilità dei magistrati al sistema carcerario.

Altrimenti sono solo battute inutili.