Il PSI ha avviato una raccolta solidale di indumenti per i senzatetto e i clochard nei giorni in cui l'Italia è colpita da un'ondata di gelo intensa.

TRAGEDIA BIANCA

Pubblicato il 19-01-2017

I soccorritori al loro arrivo hanno trovato una situazione drammatica. La slavina ha distrutto tutto. L’hotel Rigopiano, nel comune di Farindola (Pescara), non esiste più. E’ completamente distrutto. “La struttura – spiega Luca Cari, responsabile della comunicazione in emergenza dei vigili del fuoco – è stata investita dalla valanga, che l’ha oltrepassata, seppellendola. Ho visto materassi trascinati a centinaia di metri e questo fa capire quanto il cono di ricerca e di intervento sia ampio. Ci sono tonnellate di neve. E tronchi di albero e detriti ovunque”. Quanto ai dispersi, cercati con unità cinofile e squadre Usar (specializzate nella ricerca e soccorso), “per adesso non arriva alcun segnale”.

Una trentina di persone, tra cui diversi bambini, sono rimaste imprigionate nella struttura sotto la neve. Altri due corpi, dopo quello recuperato stamattina, sono stati estratti dalle macerie dell’hotel Rigopiano. Lo si apprende da fonti dei Carabinieri secondo le quali un’altra persona sarebbe stata individuata ma non ancora recuperata. Al momento non ci sono conferme ufficiali. “Mancano all’appello circa 30 persone, tra ospiti e lavoratori dell’Hotel” ha detto il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, durante un punto stampa tenuto nella Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.) di Rieti. “Però anche io – ha detto Curcio – mi allineo alla catena di informazione che vede nel Prefetto il punto terminale di queste informazioni”.

L’appello di Gentiloni

“Chiedo a tutti – ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a Rieti – di moltiplicare l’impegno, dimostrare sobrietà rispettando le difficoltà della situazione l’impegno delle forze civili e militari e il dolore delle famiglie che hanno subito delle perdite e chiedo infine a tutti gli italiani di stringersi nella solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite”. Gentiloni ha rivolto un appello “a stringersi nella solidarietà verso queste popolazione dell’Italia centrale martoriate dalle scosse di terremoto e dalla neve”. “Devono sentire – ha aggiunto Gentiloni – che lo Stato è presente e insieme la vicinanza dei cittadini”.

“Primo obbiettivo raggiungere tutte le frazioni, almeno avere un contatto, e verificare che non ci siano persone che rischiano la vita”. “Secondo obiettivo ripristinare tutte le utenze elettriche” e per questo ha chiesto uno sforzo all’Enel per eliminare ogni situazione nelle Marche e di ridurla in Abruzzo. “Si è creata una “tenaglia senza precedenti” tra terremoto e maltempo e “di fronte a questa morsa tutte le istituzione dello Stato si sono mobilitate, civile e militari”.

Un tragico destino

Un tragico destino quello che ha colpito gli ospiti dell’albergo che, dopo le scosse di mercoledì, avevano fatto le valigie ed erano pronti ad andare via. “Avevano pagato e avevano raggiunto la hall pronti per ripartire non appena sarebbe arrivato lo spazzaneve. Gli avevano detto che sarebbe arrivato alle 15, ma l’arrivo è stato posticipato alle 19.

Tre metri di neve

Antonio Crocetta, delegato abruzzese del corpo nazionale del Soccorso Alpino, che insieme ad altri soccorritori tra i primi ha raggiunto l’hotel, ha spiegato che “la situazione è molto complicata perché ci sono tre metri di neve. E’ stato aperto un varco con una turbina e quindi abbiamo raggiunto il luogo dell’incidente con gli sci da alpinismo”.