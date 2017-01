Dunque, Donald Trump. Ebbene non capiamo il motivo di aver messo a soqquadro gli aeroporti d'America con l'espulsione di un numero incredibile di immigrati improvvisamente ...

Il piemme di Mani Pulite, intervistato a proposito dell'avviso di garanzia inviato a Virginia Raggi, ammette spudoratamente: "Un avviso di garanzia non è colpevolezza". Lo ...

Ci sono molti modi di ricominciare, di cambiare, di rinnovare. Ancora. Rinnovamento e cambiamento hanno bisogno però di una dialettica franca e profonda, la stessa che serve per confrontarsi e poi ...

Il PSI ha avviato una raccolta solidale di indumenti per i senzatetto e i clochard nei giorni in cui l'Italia è colpita da un'ondata di gelo intensa.

Terremoto. Nencini, accelerare ricostruzione. Più poteri a commissario e protezione civile

Pubblicato il 30-01-2017

“Ieri, nell’incontro con l’ex sindaco e con alcuni cittadini di Camerino, abbiano preso impegno a presentare una proposta di legge per accelerare le procedure di ricostruzione delle zone terremotate, a cominciare dai provvedimenti urgenti, dalle case prefabbricate agli interventi a favore degli allevatori. Oggi, poche chiare inequivocabili parole del Papa vanno nella stessa direzione. Per fronteggiare l’urgenza, c’è bisogno di poteri più larghi conferiti a Commissario e Protezione Civile. Anac vigilerà. Ma non possiamo subordinare l’efficienza alla trasparenza. Devono viaggiare assieme”.

È quanto afferma il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Riccardo Nencini.