Nell'ottobre del 2008 ho cominciato questa odissea perché pensavo fosse una buona idea far conoscere agli adolescenti tante storie italiane così importanti (note o meno note) come quella di Ilaria ...

Lascia Farage per approdare all'Alde, fa un referendum tra gli iscritti e partecipano, dicono, in quarantamila. Oltre il 70 per cento gli dice si e ...

So bene che quel che ci unisce è un ricordo, una storia, un dramma. Una ingiustizia alla quale non vogliamo rassegnarci, un oblio che vogliamo ...

Il PSI ha avviato una raccolta solidale di indumenti per i senzatetto e i clochard nei giorni in cui l'Italia è colpita da un'ondata di gelo intensa.

TORNA LA PAURA

Pubblicato il 18-01-2017

Torna a tremare la terra in centro Italia. Tre forti scosse. Il sisma è stato localizzato a 4 chilometri da L’Aquila, 38 da Teramo, 50 da Terni, 64 da Foligno, 73 da Montesilvano, 77 da Chieti, 79 da Pescara, 95 da Perugia, 96 da Viterbo, 97 da Roma. I comuni più vicini all’epicentro sono Montereale (AQ), Capitignano (AQ), Campotosto (AQ) e Amatrice (RI). La zona del terremoto è “purtroppo nota, è un valore che può creare qualche problema alle infrastrutture già compromesse, anche se non ci attendiamo molti crolli. In quelle zone sta nevicando da diverse ore, la situazione è complicata”. Così il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio. Successivamente sono state avvertite altre due forti scosse, rispettivamente di magnitudo 5.4 e 5.3. A Roma chiusa la metropolitana per verifiche tecniche.

La prima, di magnitudo 5.3 è stata registrata alle 10.25 a 111 km dalla Capitale. L’epicentro si trova a tre chilometri da Montereale, nella zona dell’Aquila, a 4 km da Capitignano e a 9 km da Campotosto e Amatrice nel reatino. La seconda scossa è stata invece avvertita verso le 11.15. Secondo una prima stima dell’Ingv dovrebbe avere una magnitudo 5.4. Il terremoto è stato registrato nella stessa zona della prima scossa. La terza forte scossa, “subito successiva a quella delle 11,15 è stata di magnitudo 5.3 ed è avvenuta a 10 chilometri più a Sud rispetto alla prima di stamattina delle 10,25” la sismologa dell’Ingv Paola Montone. “Il centro più vicino all’epicentro di questa terza scossa -riferisce ancora Montone- è Capitignano, sempre nell’area de L’Aquila”.

“Ci sono stati dei crolli e sono in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine”, ha affermato il sindaco di Montereale (L’Aquila) Massimiliano Giorgi sottolineando che “la situazione è critica. C’è il terremoto, c’è la neve. C’è difficoltà nei soccorsi perché la statale 260 dall’Aquila è bloccata per un autotreno di traverso”.

Tutte e tre le scosse sono state avvertite a Roma dove molte scuole sono state evacuate. E’ stata chiusa anche la metropolitana. Inoltre è stata chiusa anche la A24, tra Valle del Salto e Teramo est: sono in corso verifiche tecniche sulle strutture dell’autostrada.

Il premier Paolo Gentiloni è in contatto continuo con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e ha sentito il commissario Vasco Errani e il ministro della Difesa Roberta Pinotti.