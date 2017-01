Tribunali, iscritti, congresso…

Pubblicato il 19-01-2017

Conclusa la segreteria eletta a Venezia. Approvato il tesseramento 2016 col solo voto contrario di Roberto Biscardini. Come si possa partecipare a un congresso dopo avere votato contro un tesseramento che costituisce la platea congressuale, é difficile anche solo da ipotizzare. Evidentemente il gruppo di dissidenti che ci ha costretto a ritornare in contatto con la magistratura ha in mente di rivolgersi ancora ai magistrati tentando di bloccare un congresso che si è rivelato necessario proprio a causa dei loro ricorsi. Io mi sono permesso di rivolgere un appello: mettete da parte la via giudiziaria al socialismo e discutiamo di tutto. Niente da fare. Il tabulato degli iscritti con relativi versamenti é stato messo a disposizione. Se questa opposizione a tutto ha una logica vedo solo il tentativo di colpire non tanto Nencini o gli altri dirigenti di questa piccola comunità che si tenta di tenere insieme, ma tutti coloro che continuano a crederci, i 21mila che hanno sottoscritto la tessera pagata di tasca loro. A che pro? Per fare un’altra cosa, per approdare altrove? Il 28 si svolgerà il Consiglio nazionale e un estremo tentativo per tornare alla ragione si dovrà fare. Se no ognuno per la sua strada. Meglio che questo continuo, esecrabile, grottesco farci del male dove gli innocenti diventano colpevoli.