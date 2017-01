Comunque, questa roba del garantismo a targhe alterne di Grillo, dove alla fine decide solo lui è l'ennesima grillata, ok. Ma il manettarismo non comincia con Grillo: è da mo' che ...

Nell'articolo di stamattina, io che non so nulla di sport, mi lancio nella metafora calcistica per osservare da altra angolatura una situazione paradossale: quella che ...

Ho chiesto a Repubblica diritto di replica per le inesattezze riportate in un articolo che ci riguarda. Non mi è stato accordato. Solo leggere correzioni. ...

Turchia. Autobomba e spari al tribunale di Smirne

Pubblicato il 05-01-2017

La Turchia di nuovo sotto attacco, stavolta l’attentato è avvenuto al Tribunale di Izmir (Smirne), all’ingresso riservato ai giudici e procuratori.

L’esplosione sarebbe stata provocata da due autobombe provocando nell’immediato la morte di un poliziotto e un impiegato del tribunale davanti al Palazzo di Giustizia. Nel successivo scontro a fuoco tra terroristi e polizia, i due attentatori sono stati uccisi, mentre il terzo è ancora in fuga. I feriti sono undici, tra questi alcuni agenti.

Gli attentatori entrati in azione di fronte al tribunale di Izmir, in Turchia, rende noto il governatore di Izmir, Erol Ayyildiz, avevano due Kalashnikov e otto bombe a mano. Le armi sono state sequestrate dalla polizia. Secondo Ayyildiz, i primi indizi lasciano intravedere la mano dei curdi del Pkk dietro l’attentato.

E mentre si cerca ancora il killer di Capodanno, Erdogan sta imponendo all’interno una forte repressione antidemocratica. Tutte queste spinte rendono lo stato turco suscettibile di attacchi di diversa matrice.

Ieri a Izmir sono stati eseguiti oltre 30 arresti in relazione all’attentato della notte di Capodanno a Istanbul.