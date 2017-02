Dovrò procedere per flash per riuscire nello spazio di un articolo a motivare l’assunto del titolo. Partiamo dal "barbaro intuitivo" per il fiuto con cui partì, come i barbari con ...

Aborto. Pisani: silenzio altri presidenti regione è vergognoso

Pubblicato il 23-02-2017

“Per la Cei ‘non praticare l’aborto è un diritto’. Viene da chiedersi di chi”. Cosi Maria Pisani, portavoce del PSI, secondo cui “invece pochi, pare, si preoccupano della difficoltà delle donne che si trovano davanti ad una scelta non certo facile e che sono costrette a dover emigrare in altre Regioni per poter esercitare un loro sacrosanto diritto. Un giudice – ha aggiunto Pisani- ha il dovere di applicare la legge, qualunque essa sia, e non può fare obiezione di coscienza a quelle da lui non condivise. Non vedo perché non debba essere lo stesso anche per il medico. La decisione di Zingaretti è condivisibile. Il silenzio degli altri Governatori di Regione è vergognoso” – ha concluso.