Emiliano, così é se vi pare…

Pubblicato il 21-02-2017

Sembra un acrobata a dispetto della corporatura da commendatore meridionale. O, meglio, un personaggio pirandelliano in cerca di autore. Michelone Emiliano é un uomo tutto d’un pezzo, anzi di due. Forse di tre. Ho letto che in gioventù é stato missino, poi magistrato in Sicilia, sindaco di Bari, ma ancora magistrato tutt’altro che dimesso, governatore della Puglia, avversario e alleato di Nichi Vendola, alleato e avversario di Renzi. Si è addirittura scusato di averlo votato nel corso dell’assemblea degli scissionisti in cui ha fatto la parte del leone. Poi ha cambiato teatro e anche discorso. E all’assemblea del Pd ha voluto blandire Renzi. Tattica, pensavano. Oggi, dopo aver lasciato tutti in ansia per la sua decisione, contrariamente a Bersani, Speranza e Rossi ha partecipato alla direzione del Pd e a sorpresa ha annunciato che resterà nel partito e si presenterà candidato alla segreteria al congresso. Da stropicciarsi gli occhi. Vuoi vedere che il Michelone ha già fiutato odore di teatri plaudenti, gremiti di pubblico? Lui é attore, non autore. Come rinunciare?