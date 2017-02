Il lider Massimo ormai ha varcato il Rubicone. Accade nella storia che un personaggio salga o ritorni in auge per merito o colpa di un ...

Il PSI ha avviato una raccolta solidale di indumenti per i senzatetto e i clochard nei giorni in cui l'Italia è colpita da un'ondata di gelo intensa.

Padova, 3 febbraio conferenza stampa con Riccardo Nencini

Padova, venerdì 3 febbraio ore 16.00 presso il Crowne Hotel Plaza in Via Po 127 – Limena (Pd) conferenza stampa con Riccardo Nencini, segretario del Psi e Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sarà l’occasione per fare il punto sui prossimi appuntamenti di partito. Congresso nazionale e elezioni amministrative che si terranno in centinaia di comuni del Veneto. Saranno presenti Luca Fantò, Segretario regionale del Veneto, i Segretari provinciali del Psi di Padova e il candidato a Sindaco del Comune di Padova, Sergio Giordani. Alle ore 16,30 seguirà attivo regionale del PSI veneto