Perché gli scissionisti hanno bocciato il termine socialista

Pubblicato il 28-02-2017

Tutti più o meno (io no) si aspettavano che Bersani e D’Alema avrebbero accolto l’invito di Rossi a battezzare il nuovo partito o movimento come quello dei Democratici e Socialisti. Oltretutto la sigla avrebbe fatto Diesse. E invece hanno preferito abbinare alla qualificazione di democratici quella assai più generica di progressisti. Preferendo la sigla Dp, che oltre ad essere il contrario di Pd ricorda quella di un minuscolo partito dell’estrema sinistra, più specificatamente proletario che non progressista. Vogliamo solo intuire il motivo dell’ennesima bocciatura del termine socialista? Si dirà che hanno preferito quello di progressista per agganciare Pisapia e i suoi proseliti ex Sel. Si dirà che l’hanno fatto per ampliare i confini e per comprendere anche coloro che non si rifanno direttamente alla storia del socialismo nelle sue diverse e contrapposte componenti. Balle, credetemi. Me l’ha confidato un amico reggiano. “Non possiamo chiamarci socialisti fin che ci sono i socialisti”. Mica per rispetto, eh. Ma perché vogliono essere altro rispetto a quel che noi siamo stati negli ultimi trenta, quarant’anni. Perché non vogliono assomigliare al Psi di Craxi, diciamolo fuori dai denti. Tutto qui. Tutto semplice. Tutto chiaro, chiarissimo. Anche per noi, però.