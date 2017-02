Con Nino ci incontravamo la sera al Bar del Viale in via Libertà, la Via Veneto dei socialisti palermitani negli anni sessanta e settanta. Il ...

Buongiorno direttore, prendo spunto dalle ultime tragicomiche vicende delle dimissioni-farsa dell’assessore Berdini a Roma per una riflessione sul disvelamento, ormai inoppugnabile se non ai pasdaran invasati del civismo, di quella che ...

Cortese Direttore, mentre ascoltavo l’ennesima arrampicata sugli specchi dell’ avv. Virginia Raggi Sindaca de Roma Capitale del Mov5-Dianetics-spa. Le citazioni gattopardesche potrebbero sprecarsi con personaggi così. Ma per oggi non ...

I parlamentari italiani decidono che non si può violare la privacy e consegnare alla gogna del Paese i nomi dei grandi debitori di MPS; per ...

Sale la produzione industriale. Miglior risultato dal 2010

Pubblicato il 10-02-2017

Buone notizie per la produzione industriale. Nella media del 2016 la produzione industriale è infatti cresciuta dell’1,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo comunica l’Istat spiegando che si tratta del dato più alto dal 2010. Corretto per gli effetti di calendario, a dicembre 2016 l’indice è aumentato in termini tendenziali del 6,6% (i giorni lavorativi sono stati 20 contro i 21 di dicembre 2015), dato più alto da agosto 2011 quando si era registrato il +7,1%.

“La produzione industriale cresce in un anno del 6,6%. Nel complesso è il dato migliore dal 2010. Ecco le riforme del governo Renzi che non funzionano!” scrive su twitter il senatore Pd Andrea Marcucci commentando i dati. Di parere opposto Nichi Vendola per il quele i dati di oggi non dimostrano l’efficacia delle politiche del governo Renzi. “Il crollo della produzione industriale degli ultimi 8 anni è vicino al 25%. Il dato di oggi va inserito – ha aggiunto – in un contesto della ripresa delle vendite delle auto ma non incide sul mercato del lavoro e non toglie l’angoscia che l’Italia vive nel suo processo di deindustrializzaizone”.

Per Filippo Taddei, responsabile economia del Pd “il dato sulla produzione industriale conferma che la ripresa economica continua a recuperare quanto perso dalla grande recessione. Questo dato è ben al di là delle attese, molto più caute, espresse non più di qualche settimana fa anche dai centri studi delle parti sociali”. “Una produzione crescente è il segno di un Paese che riprende un poco alla volta il proprio spazio produttivo nel mondo e avrà un effetto positivo sulla crescita del Pil”.

Per i consumatori si tratta di segnali incoraggianti che vanno colti. “Continuano a giungere segnali incoraggianti, che il Governo dovrebbe valorizzare, cogliendo questo momento positivo per lanciare politiche dedicate alla ripresa occupazionale”. Hanno dichiarano Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti, presidenti di Federconsumatori e Adusbef. Per le associazioni dei consumatori, “è ora di intervenire, dando la massima priorità a interventi che restituiscano lavoro e con esso dignità e speranze ai cittadini, specialmente ai giovani. La disoccupazione giovanile in crescita recentemente registrata dall’Istat è un campanello di allarme – osservano – un segnale da contrastare. Sono ancora troppi i giovani che riescono a mantenersi solo grazie al sostegno economico di genitori, nonni, parenti, con un onere a carico delle famiglie che abbiamo calcolato pari a circa 450 euro al mese”.

Positivo anche il commento di Confcommercio che parla di un dato “molto buono, superiore alle attese”. “Si rilevano miglioramenti – continua la nota di Confcommercio – sia per i beni intermedi sia per i beni strumentali, indizio di una possibile accelerazione dell’attività di investimento, del tutto coerente con un grado di utilizzo degli impianti che, nell’ultimo trimestre del 2016, ha raggiunto i livelli più elevati degli ultimi anni”. “Sul piano interno – conclude l’Ufficio studi – la fiducia delle famiglie resta molto fragile e su quello internazionale prevalgono rischi e incertezze di varia natura”.