Sul Corriere della Sera del 22 Febbraio 2017, Alesina e Giavazzi si pongono moltissime domande per capire cosa bisognerebbe fare per affrontare le problematiche della società attuale e come qualificare ...

Dovrò procedere per flash per riuscire nello spazio di un articolo a motivare l’assunto del titolo. Partiamo dal "barbaro intuitivo" per il fiuto con cui partì, come i barbari con ...

Scrive Manfredi Villani

Al via il treno verde

Pubblicato il 24-02-2017

Il Treno Verde di Legambiente per il 2017,con 29 anni di esperienza affronterà un tour organizzato insieme con Ferrovie dello Stato e la partecipazione del ministero dell’Ambiente.Partirà da Catania (24-26 febbraio) e passerà per Paola (28 febbraio-1 marzo),Potenza Centrale (3-4 marzo),Bari Centrale(6-7 marzo),Salerno (9-11 marzo),Pescara Centrale (13-14 marzo),Foligno(16-18 marzo),Bologna Centrale (20-21 marzo),Vicenza (23-24 marzo),Asti (26-28 marzo) e si chiuderà a Milano Porta Garibaldi il 30 e 31 marzo.Per questa edizione ci sarà una novità:il Treno Verde farà una tappa Straordinaria a Bruxelles il 24 aprile alla Commissione Europea.

All’inaugurazione della campagna a Roma, presso la stazione Termini,avvenuta il 22 febbraio, erano presenti il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti,la presidente di Legambiente e la presidente di Ferrovie dello Stato. Il programma del tour riguarderà l’Economia circolare attraverso un nuovo modello di sviluppo economico sostenibile e innovativo,mediante le buone pratiche ambientali e diffondere l’informazione scientifica.A Bruxelles il Treno Verde e lo staff ambientalistico saranno accolti dal vicepresidente della Commissione Europea, Jyrki Katainen. Le varie carrozze del treno sono state adibite a mostra di figure,oggetti e prototipi attinenti all’educazione ambientale ed emergenza rifiuti.Nelle 11 stazioni di sosta il Treno Verde rimarrà aperto dalle 8,30 alle 14 per le scolaresche prenotate e dalle 16 alle 19 per il pubblico.La domenica dalle 10 alle 13.L’ingresso è gratuito.Lo staff scientifico che accompagnerà i convoglio misurerà anche la qualità dell’aria in tutte le città del tour con particolare attenzione per i valori del Pm10 previsti per legge.La composizione del treno attiene alle solite 4 carrozze MDVE, allestite da Legambiente e la motrice E.402.129 delle FS. Nelle suddette soste in città italiane ritengo opportuna la presenza di visitatori socialisti,da sempre assertori della politica ambientale per il bene comune.

Manfredi Villani