Chi ha dimenticato chi è Veltroni?

Pubblicato il 28-02-2017

Trovo veramente strano che Riccardo Nencini si stupisca della “dimenticanza” di Veltroni, che in una lunga intervista omette (e non per cattiva memoria), di ci…tare tutte le conquiste sociali, economiche e civili, ottenute grazie all’opera e all’impegno di tanti socialisti, di quel partito che rappresentava in Italia “l’altra sinistra”, quella socialista, laica e riformista, quella dei Nenni e dei Pertini, dei Fortuna e dei Brodolini, di Craxi e Biagi. Via!!! Niente di tutto ciò. Ma Nencini ricorda chi è Veltroni? Veltroni è lo stesso che da Segretario del PD (la storia si ripete), fece cadere il governo Prodi con l’improvvida “dichiarazione di Orvieto”; inseguì il sogno maggioritario (con un esito a dir poco infausto), negò al PSI l’alleanza elettorale che invece concesse a Di Pietro. Caro Nencini, il PD di Renzi è figlio delle idee e dei comportamenti di Veltroni, che guarda caso, invece di “andare in Africa” come promesso, è tornato sulla scena proprio in questo ultimo periodo. Caro Segretario, vogliamo battere un colpo?

