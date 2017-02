Con Nino ci incontravamo la sera al Bar del Viale in via Libertà, la Via Veneto dei socialisti palermitani negli anni sessanta e settanta. Il ...

In Marocco viene accolta e praticata la nuova strategia del re Mohammed VI che vuole combattere l'estremismo.Chi vuole uscire dall'Islam non rischierà più la condanna a morte.Il Consiglio superiore degli ...

l 9 febbraio del 1891 nasceva a Faenza Pietro Nenni. Visto che proprio domani ricorrerà l'anniversario, che per noi socialisti ha una certa valenza, risentiamo per un momento direttamente la sua ...

Pubblicato il 08-02-2017

“Dal Sud e dalla sua modernizzazione può oggi venire una spinta fondamentale per la crescita della nostra economia”. Lo afferma il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che ha ricordato la scelta di istituire un ministero per il Mezzogiorno, affidato a Claudio De Vincenti. Nello stesso giorno alla Camera la votazione sul Dl Mezzogiorno. “Oltre alle previsioni per il completamento delle procedure di cessione del gruppo ILVA e di quelle di bonifica di Bagnoli – ha detto Oreste Pastorelli, deputato del Psi e componente della commissione Ambiente della Camera, nel corso delle dichiarazioni di voto – riteniamo fondamentali le parti del Dl Mezzogiorno relative alle procedure di infrazioni europee per la realizzazione di nuovi sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, anche alla luce del rapporto sull’attuazione delle politiche ambientali pubblicato dalla Commissione Europea”.

“In tema di energie rinnovabili – prosegue il parlamentare socialista – è corretta poi la proroga degli incentivi in favore degli esercenti di impianti per la produzione di elettricità alimentati da biomasse. Misura quest’ultima che prosegue sulla strada della ecosostenibilità che da anni noi socialisti percorriamo. Essenziali saranno, inoltre, gli investimenti per la diffusione della logistica digitale nel Sud Italia, ancora alle prese con un divario tecnologico impressionante con le regioni del Centro-Nord e non degno di un Paese come il nostro. Risulta quindi evidente – conclude – la necessità e l’urgenza delle disposizioni contenute in questo provvedimento, senza le quali il Mezzogiorno rischierebbe di non agganciare la timida ripresa economica in atto, o peggio, di fare ulteriori passi indietro nel difficile percorso di allineamento con il resto del Paese”.