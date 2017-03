Una vita intensa e coerente, sia in politica che nelle istituzioni. Non bastano queste parole per descrivere Eugenio Bozzello Verole, più volte senatore della Repubblica, ...

A soqquadro sede del Psi. Nencini: inquetante episodio

Pubblicato il 12-03-2017

Il Psi è stato oggetto di un inquietante episodio. Nel tardo pomeriggio di sabato, nella sede della Direzione nazionale a Roma, sconosciuti si sono introdotti furtivamente, mettendo a soqquadro gli uffici del Partito.

A dare l’allarme è stata il Capoufficio stampa del Psi Giada Fazzalari che recatasi negli uffici della Direzione, chiusi per la giornata prefestiva, al I piano di un antico palazzo di via di S.Caterina da Siena 57, ha subito notato porte e armadi forzati e spalancati, cassetti e scrivanie rovesciati in tutti gli uffici, compreso in quello del Segretario nazionale e viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Riccardo Nencini.

Sul posto sono intervenuti la Squadra mobile della Polizia di Stato, la Digos e la Polizia scientifica che hanno effettuato fino a notte i rilievi necessari. Nel frattempo sono giunti alla sede del Partito il Tesoriere del partito, Oreste Pastorelli e dal responsabile Tesseramento, Emanuele Pecheux.

Il segretario del Psi, impegnato nelle assemblee precongressuali in vista del congresso straordinario del partito che si celebrerà i prossimi 18 e 19 marzo a Roma, informato di quanto accaduto ha espresso “sgomento e preoccupazione per l’inquietante episodio. E’ gravissimo che, verosimilmente in pieno giorno, degli sconosciuti si siano introdotti nella nostra sede mettendola a soqquadro. Di certo non cercavano soldi. Allo stato delle cose – ha aggiunto Nencini – non siamo in possesso di elementi tali da poter capire chi possano essere gli autori di un fatto così grave e il motivo del gesto. Mi auguro che siano individuati nel più breve tempo possibile. Nelle prossime ore procederemo a un inventario per meglio comprendere la matrice dell’episodio criminoso e per fornire ulteriori elementi di valutazione agli investigatori” -ha concluso Nencini.