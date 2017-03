Gentile Direttore Mauro Del Bue, Uscire dall'euro (U.M.E.) non è semplice perché tale azione politica non è prevista in nessun trattato della Comunità Europea. Ciò non vuol dire che un Stato ...

UNA COMUNITA’ NEL RISPETTO

Pubblicato il 19-03-2017

Si è concluso il Congresso straordinario del Partito socialista italiano. Riccardo Nencini è stato riconfermato segretario del Psi a larghissima maggioranza. Tre i voti contrari e nessun astenuto.“Dirò delle cose – ha detto prendendo la parole dopo il voto che lo ha nuovamente portato a guidare il Partito – che non o detto ieri. Ma sono cose che in chiusura devo dire. Siamo nel 2017 e dal Congresso di Venezia del 2013 portiamo avanti le stesse proposte. Avevamo in quella sede già individuato le ragioni della crisi della sinistra continentale. Lo avevamo detto 4 anni fa. E quello che avevamo detto si è verificato”. E si chiama populismo. “Inutile augurarsi che la Raggi governi male. Questo non avrà affetto sul consenso: i populismi continueranno ad avere successo e voti. Ecco perché dobbiamo riconvocare a Milano una rilettura dei meriti e dei bisogni. Ma gli strumenti di 35 anni fa non vanno più bene. Vanno rivisti. Ci sono – ha continuato – 4 nodi che saranno davanti a noi. L’Alitalia è il primo nodo. Prima di licenziare bisogna vedere dove si produce la perdita. Le altre aziende oggi assumono, da noi si licenzia. Secondo tema i voucher: se il decreto che votiamo per abolirli non prevede una soluzione alternativa dico che sarà un decreto che non va votato. Bisogna trovare uno strumento per non ricadere nel nero”.

Il terzo punto è la manovra. Voglio ringraziare il Presidente Gentiloni che guarda con attenzione a noi. Vediamo quanto compre la tassazione sul gioco d’azzardo. Lì bisogna intervenire con l’aumento della tassazione. Ultimo punto: l’Europa. Sono 60 anni di Europa. Abbiamo usato tutti lo stesso linguaggio, serve il coraggio e le ragioni che si ebbero allora. La Ue nacque sul carbone e l’acciaio ma sotto, ancor prima di questo, c’era una ragione politica: questa era il creare una barriera allo stalinismo sovietico. Oggi non vi è più questo pericolo ma ve ne è un altro, quello di presidiare le forntiere dai populismi. I governi fascisti, ricordiamolo, sono arrivati grazie a voti popolari. Vedi l’Italia e la Germania. Ecco perché non va sottovalutato quello che potrà succedere. Potrebbe esserci un accordo parlamentare successivo al voto tra Meloni, Lega e 5 Stelle. E loro usano lo stesso linguaggio del 1920-21”.

Infine Nencini è tornato sulle questioni interne al Partito. “Questo congresso – ha detto – è stato indetto per 2 motivi. Siamo stati per sei mesi legati al lavoro degli avvocati, che voglio ringraziare. Una rilettura del post 4 dicembre la avremmo fatta senza un congresso. Ma è stato necessario questo appuntamento per rimettere in ordine una comunità. In questi mesi mi sono preso molti insulti. Ma io non farò lo stesso. Ma non si può consentire a Bobo Craxi di dire che questo Congresso sia una farsa. Questo congresso non è una farsa e per rispetto al suo cognome mi fermo qui”.

“In ultimo un augurio. Lo faccio a noi. Inizia una fase complicata. Un tracciato oggi lo abbiamo stabilito con l’obiettivo di tornare in tante amministrazioni comunali. A Bari a giugno festeggeremo i 125 anni del partito, ma sarà tutto tranne che un ricordo. Bari deve servire per capire cosa si possa aggiungere ai deliberati congressuali”. Infine un appello ai compagni affinché tengano i congressi per “fare le cose in continuità e per darsi una regola”.

Al termine del congresso è stato nominato:

Il Consiglio Nazionale

La Commissione Nazionale di Garanzia

I Revisori dei conti

Gli interventi precedenti

La relazione di apertura di Riccardo Nencini

L’intervento di Pia Locatelli

L’intervento di Emma Bonino

L’intervento di Mauro Del Bue

L’intervento di Maurizio Turco

Interventi della seconda giornata

Interventi della prima giornata