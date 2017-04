"Buongiorno, Presidente Paolo Gentiloni, volevo ricordarTi che la battaglia per il diritto di cittadinanza dei ragazzi nati e/o cresciuti in Italia, era a rimane una delle battaglie per i diritti ...

Un giorno me ne parlò Craxi, dicendomi: "Come sta Nino?". Non immaginavo si riferisse a Nino Santachiara, socialista lombardiano di Carpi. Mi spiegò che si ...

Donna mussulmana all’Ambasciata israeliana

Pubblicato il 24-03-2017

La israeliana Rasha Uthmani, 31 anni, originaria dalla città settentrionale di Baqa al-Gharbiyye, è la prima donna musulmana ad essere accettata nel corso cadetti del Ministero degli esteri israeliano. In precedenza Uthmani aveva già rappresentato Israele in una delegazione al Consiglio Onu dei diritti umani. È già accaduto in passato che cittadini arabi israeliani, cristiani e musulmani, entrassero a far parte del corpo diplomatico e alcuni cittadini musulmani hanno anche ricoperto la carica di ambasciatore, ma questa è la prima volta per una donna musulmana. Uthmani, laureata in psicologia presso l’Università di Gerusalemme, entrerà nello staff dell’ambasciata israeliana in Turchia nella posizione di portavoce.