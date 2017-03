Si è aperta sul fronte interno, per la premier britannica conservatrice Theresa May, la settimana della Brexit, quella in cui la Gran Bretagna si appresta ad attivare (domani 29 marzo) ...

Giletti: 42mila euro al mese?

Pubblicato il 29-03-2017

Si scatenano sui social contro Cirino Pomicino che ha accusato Giletti di parlare dei vitalizi e di incassare 42mila euro al mese dalla Rai. Ma scusate, é vero che la Rai paga Giletti 42mila euro al mese? Perché la Rai é pubblica e sono soldi dei cittadini. E un vitalizio, per quanto alto, non raggiunge un quinto dello stipendio di Giletti. Possibile che uno così si senta la coscienza a posto quando parla dei soldi degli altri? Adesso i vitalizi sono stati aboliti ed esistono solo pensioni contributive percepite a 65 anni nell’ordine di alcune centinaia di euro. Cioè tanto dai e tanto avrai. In più si é trovato un modo costituzionale per prelevare soldi a chi il vitalizio lo percepisce già. Una specie di tassa di solidarietà triennale a scalare sul reddito. Ben venga. No, continua la polemica dei Cinque stelle e di Giletti. E i Cinque stelle imperversano ovunque. Sono il sintomo del malessere. Non sono i dottori. Anzi, vedasi Roma, sono farmaci che aggravano la malattia. Pomicino non è mai stato il mio modello di uomo politico. Ma è persona intelligente e colta. E negli anni ottanta l’Italia sconfisse inflazione e terrorismo. Con una crescita superiore al 2 per cento. Se gli italiani preferiscono gli idioti, avanti, c’é posto…